蒲公英教室：半日制的迷思

【明報專訊】經過比兩個暑假更漫長的停課期，我終於再見到全體學生。兩個復課日，我都特別走進課室，跟學生分享我在停課期間的經歷及感受。最高興是看到大家都精神抖擻，而且大多數對復課都感到興奮。我還發現很多小朋友因少了外出走動而圓渾不少，煞是可愛。

因應復課我們有不少防疫措施。在復課前，我們找來專業公司到校消毒和清洗冷氣，又購置了空氣淨化機。此外，我們不單安排學生分流小息，還把一間特別室改成「進食專區」，房間內設有多個屏障，供學生小息時進食之用。對預防感染，我們不敢鬆懈。

復課後只上課半天，教師與學生都倍感輕鬆，也更易適應重投校園生活的節奏。有學生提及，下午回家做完功課後，仍有閒暇做自己喜歡的事情，於是很喜歡這個新規劃的上課時間表。回想小時候，那時小學仍是半日制，我放學後，做好家課及溫習後，仍有玩樂及閱讀時間，確實不錯。畢竟小朋友的確需要玩樂，study life balance才能使他們不討厭學習呢！

填鴨out 互動in

半日課對教學也有好處，教師能更精要地設計課程，刪減枝節，重點傳授知識，效能更大。這讓我反思全日教學是否必要。但不能否認課時較長，教師可有較多時間照顧有學習差異的學生，也更易察覺學生的情緒問題。

由於防疫，我們暫停小組討論及專題研習，改為教師單向式授課。有學生反映這種教學模式較以往沉悶，我對此感到無奈。復課短短兩周，進一步確認過去的「填鴨式」教學已不合時宜，千禧世代適合體驗式學習，所以我們設計「森林課程」時都着重應用多於理論，更鼓勵學生互動溝通，找出解決問題的方法。推動學生自主學習，才能長遠地令他們增進知識，並幫助他們發掘喜歡的知識範疇，從而發展潛能。

培訓直播員「疫」境助人

疫情令大家不得不保持社交距離，造就網絡生態新氣象。歌手直播表演、廚師直播煮食、教師直播教學。我們學校停課期都有利用網絡教學，但追趕進度不是我最在意的事，反而在這「非常時期」，我希望學生掌握時代變遷，累積特別的人生經驗。直播能讓小朋友提升說話及應變能力，同時講求與其他直播員的合作，互相「補位」。

適逢聖公會聖約瑟堂暨社會服務中心舉辦「友．錦．動」網上市集，讓錦田街坊售賣手作及農產品等，其中一些檔主捐出物品，由我校學生於facebook開live直播銷售義賣，收益撥捐香港聖公會福利協會「心意行動」的「五餅二魚」行動，幫助受疫症影響的有需要長者及低收入家庭。我特別邀請了兩位直播銷售達人朋友傳授心得給學生。「通德直播員」至今已開了6次live，我看到他們一次比一次的進步和淡定，還學懂與觀眾互動呢！有趣而真實的活動，能讓學生增強同理心，同時明白到即使力量微小，甚至不能親身幫助，都可借助科技施予援手。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第300期]