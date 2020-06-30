讀樂樂：歷久彌新的「明日」繪本

【明報專訊】曾在某機構為兒童說故事，在預備書單給負責人時，選擇了我認為小朋友喜愛聆聽的故事。我將書單交付後不久，便接來一通電話，負責人禮貌地告知他們有一規矩，就是不可以挑選超過兩年的兒童繪本。當時，我有些疑惑不解，因有很多經典兒童繪本，仍受父母追捧，為子女朗讀。若只選擇兩年內出版的圖書，雖然亦有很多選擇，但這樣或會使小朋友的閱讀空間收窄。

由獨裁邁向民主路上

《明日之書》正是一套「老書」，一共3冊的套書，包括《什麼是民主》、《關於社會階級》和《這就是獨裁》，是為兒童讀者編寫的公民素養圖畫書。在1977、1978年由西班牙喜鵲科學出版社首次出版，當時是西班牙獨裁者佛朗哥逝世後兩三年，整個國家正經歷改變，由獨裁邁向民主的路上。

相隔約40年後，Media Vaca出版社認為這套書內裏的精神和大部分文字並沒有過時，於是搭配新的插畫，繼續沿用《明日之書》這個名字，在2015年重新出版。中文譯本則在4年後面世。基本上，書中的理念和言論雖然相隔數十年，但仍然適合現代人閱讀，在書末的閱後問題也一樣可給現代讀者思考。新版在繪本的最後加上後記，補充說明這40年來的變化。

民主、社會階級、獨裁，是這套書提出的焦點。作者當時希望這3個焦點能在某個明日趨向進步、美好，是一個寄語、一個進程；然而，這需要每個人的參與和努力來實現，這是作者、當代人，和現代人都希望看見的。

民主像一種消遣娛樂

《什麼是民主》

Cómo puede ser la democracia

作者以《什麼是民主》向讀者提問，讓他們思考。雖然民主是一個抽象且複雜的概念，但是作者採用了娛樂、玩、遊戲、所有人、「愛跟誰在一起，就跟誰一起」、每個人、遊戲規則、遵守等詞彙，讓兒童能明白和掌握。作者將民主比喻為消遣娛樂來闡述，然後一環接一環地進入較艱深的民主結構——選舉、投票、權利、義務、政黨、保守黨、激進黨、政府、政策、任期、妥協、和平、公正等等，並以「民主就像是一種消遣娛樂，每個人都可以玩。而且是自由自在的玩」為結尾。當我閱讀時，作者寫作手法和行文編排，啟迪了我，帶我返回校園生活時選班長的情景，那時的選舉制度是民主初體驗。

《關於社會階級》Hay clases sociales

作者運用了率真簡易的詞彙，帶出「社會階級」這個敏感的議題，從每個階級面剖析其處境、想法和期盼。作者以「所有的人都生而平等」為此書打開話匣子；「但是」出現了，整個話題180度改變，因為「有些事情」，所以出現「不平等」，繼而真正進入此書的戲肉了。後記中帶出了「社會階級」令人頗為驚嚇的現况，就是貧富差距非但沒有縮窄，反而變大，除了中產階級突然變窮了，很多基層勞工找工作亦困難。

《這就是獨裁》Así es la dictadura

作者以西班牙文中的獨裁（dictadura）和聽寫（dictado）這兩個很相似的字，來開始闡釋《這就是獨裁》。

作者以大膽的、直接的言詞指出什麼是獨裁者，更將其醜陋一面、真相等直言不諱地揭示出來：「大家會發現真相是：獨裁者只對極少數人好；對所有人都不公平；對一些人則十分殘忍。」作者在後記寄望「但願世界上的獨裁國家可以減少」，這是當代和現代，甚至未來世代都希望看到的景况。

註：此套書榮獲

1. 2016年波隆那童書拉加茲童書獎

（Bologna Ragazzi Award）

2. 委內瑞拉圖書銀行文學獎

文︰呂美玉

（喜愛閱讀的人）

[Happy PaMa 教得樂 第300期]