客座隨筆：幼兒性教育 設定「最親密者」

【明報專訊】別誤會幼兒的性教育，就是成人的戀愛教育和安全性行為云云。0至6歲幼兒需要從父母身上建立自我性別的安全感。除此之外，還要為幼兒劃分至為親密的關係，以及讓幼兒在這階段知道自己生而被愛。這兩方面，爸爸可以主動出擊，因為父母是幼兒最佳的性教育導師。

誰可觸碰衣服掩蓋部位？

子女入學前已能分辨父母、相熟的人和陌生人。爸爸可為子女設定界線，誰可觸碰衣服掩蓋身體的部位：最親密的人、例外情况，以及其他任何人。

設定最親密者是要正面地保護孩子。經驗告訴我們，兒童性侵的犯事者更多為熟人所作。此外，性是位於人格尊嚴之核心，相比其他類型的肢體侵犯（例如朝肚子打一拳），性方面的侵犯造成的自我破壞更嚴重。

為子女清潔時告知他，爸媽是最親密的人，在清潔和檢查身體時可以觸碰他內褲（尿褲）蓋着的位置。

在爸爸自感還可接受的前提下，在一起洗澡時，讓子女了解父母具有不同性別的身體（胸部與乳房、男性陰莖和女性陰部等）。除了讓子女充分地滿足對男、女身體的好奇外，亦是教導哪些屬於私人部位的好時機，「爸爸只會給最親密的人見到陰莖，例如：媽媽、你；其他人都不能看，也不能隨便觸摸」。

為年幼子女設定例外的人，在爸爸和媽媽都不在時，外婆／嫲嫲／學校姨姨／醫生（或其他人）會在為你清潔和檢查時，碰到內褲（尿褲）蓋着的位置，「其他人都不可碰，亦不可向其他人露出來」。爸爸還可為其他人舉例，包括其他親戚、爸媽的朋友、陌生人等。

解答「我從哪來」 不宜細述性愛畫面

回答「我從哪來」是幼兒成長的基本需要。尤其在媽媽再次懷孕、產子、餵奶等時候，孩子親歷其境後會問得更具體。這問題的答案將影響他如何看待自己的價值和意義。

「爸爸的睾丸裏藏着精子，它們經過輸精管，進入……」幼兒聽得懂嗎？可能似懂非懂。爸爸絕對可從生理層面回答孩子「從何來」；單單回答生理層面的事，有助爸爸免於尷尬。

爸爸要注意，刻意讓孩子看到性愛場景屬於非身體接觸的性侵犯，過早性行為的啟蒙會為幼兒帶來心理上的傷害。所以爸爸不宜向幼兒仔細描述性愛的畫面。

其實爸爸可有更好的答案，讓子女感受到自己的價值。「爸、媽因愛而結合，爸爸的陰莖和媽媽陰道合作，交出自己身體的一部分，然後就產生了你。所以你是因為愛，所以存在，一生來就被爸爸所愛。每一個人長大，身心會變得成熟，就可用這種珍貴的語言表達這份愛。這是最親密的身體語言，留給那承諾會好愛你的人。」

筆者認為向子女說明爸媽「去愛」和子女「被愛」，相比解釋「做愛」更有意義。每位爸爸也可以有自己的說辭：「孩子，你從爸媽的愛而來。」

文：招雋寧

（維護家庭基金好爸爸中心父職研究及培訓經理）

[Happy PaMa 教得樂 第300期]