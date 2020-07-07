留港過暑假：旅行度假毋須坐飛機 宇宙漫遊 享受陽光海灘

每間房間可免費於「啤啤熊之友」製作室製作啤啤熊一隻，若想它更型更潮，可於現場付錢自選添置服飾。（酒店提供）

「消防小英雄」主題房的消防車造型帳篷令人眼前一亮，加上可愛的消防栓道具，小朋友一進房立即想扮演消防隊長呢！（林若勤攝）

「宇宙漫遊記」主題房以深藍色作主調，牀單和牆上滿是太陽系和星球的圖案，就連抱枕都是星星形狀。（林若勤攝）

【明報專訊】爸媽說，今年暑假不能搭飛機了……不過我們仍然可以「去旅行」！

最近香港不少酒店都推出親子住宿優惠，全部包食包玩，為求讓小朋友可以與父母過一個歡樂小假期，留港繼續感受一家人旅行的樂趣。

文：顏燕雯

小模特兒：Zoey Hoo、Zachary Hoo

選酒店，大人注重舒適，小旅客追求的當然是好玩！位於馬灣的挪亞方舟度假酒店在地理上先天佔優，既遠離繁囂又鄰近沙灘，是親子度假的首選。今年更推出3款全新主題客房，分別是「叢林動物派對」、「宇宙漫遊記」及「消防小英雄」，照顧不同喜好的小旅客需要！

佈置像真 扮消防員更投入

最令小朋友雀躍的，相信是3款主題客房「製作」非常認真，除了相應的主題寢具，「宇宙漫遊記」房間放置了太空主題地氈及掛有星星月亮吊飾的帳篷；「消防小英雄」房間則有像真度極高的消防栓、消防車造型牀頭燈和消防車造型帳篷；至於「叢林動物派對」房間內更有動物毛毛造型椅子及各款動物毛公仔陪小朋友玩，令這個動物森林變得非常熱鬧。

桌遊玩餐飽 早餐賞海景

房內設計這麼精彩，走出房外也有很多活動等着大家呢！酒店趁暑假推出「家庭樂繽紛主題客房住宿套票」，適合3至4人家庭，除了包括一晚主題房住宿，亦可免費享用酒店大堂遊戲設施如足球機，以及借用桌上遊戲回房間慢慢玩，翌日別忘記於酒店內的豐盛閣餐廳享用免費海景早餐。此外，每房亦可免費於「啤啤熊之友」製作室親手製作一隻毛茸茸的熊公仔，把它帶回家，成為小朋友的小旅伴。

帶野餐籃 到沙灘歎美點

難得到馬灣，很多家長都會計劃帶小朋友到旁邊的馬灣東灣泳灘嬉水，為方便家庭旅客享受日光浴，豐盛閣餐廳推出「Summer Chic沙灘野餐籃午餐」，除了有一系列精緻美點及甜點，包括吞拿魚蓉伴三文魚子多士、迷你忌廉雞肉酥、日式炸薯絲蝦配蛋黃醬等，更提供野餐籃及沙灘蓆，大家只需帶上泳裝便可輕輕鬆鬆跟陽光玩遊戲！

■INFO

挪亞方舟度假酒店家庭樂繽紛主題客房住宿套票

日期：即日至8月31日

價錢：$1728起（3人1房價錢），$1828起（4人1房價錢），已包加一

內容：

˙1晚主題特級豪華客房住宿

˙豐盛閣餐廳早餐

˙免費參加「啤啤熊之友」製作室

˙以優惠價購買挪亞方舟主題公園2天門票（入住當天入場）

查詢及訂房：3411 8823或電郵至：reservations@noahsark.com.hk

◆Summer Chic沙灘野餐籃套餐

供應日期及時間：即日至8月31日，每天上午10:00至下午3:00

費用：$258/2人分量（免收加一)，野餐籃連沙灘蓆須繳付現金$500按金）

查詢及預訂：3411 8836（豐盛閣餐廳）；食物製作約需1小時，可於官方網站www.noahsarkhotel.com.hk或電話預訂

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