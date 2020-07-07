酒店享泳池日光浴 「童」來探索城市

在預訂酒店房間時，如有11歲或以下兒童同住，可按需要選擇免費加牀服務；住客更可享用酒店頂層露天溫控泳池，享受親子日光浴。（酒店提供）

【明報專訊】想玩盡酒店設施，又想做個真正的小旅客到附近探索，有沒有方法呢？當然有啦！乘着地點之利，香港喜來登酒店與K11 Musea及一系列親子遊樂機構合作推出「親子童悠喜來登」暑夏計劃，為小朋友度身訂做一連串放電活動。

套餐除了包括每日於咖啡廳The Café享用精選早餐、於酒店頂層戶外溫控泳池暢泳外，到達酒店時，小朋友會收到專屬小禮遇，當中有「Fam-Tastic！親子童悠城市指南」，裏面列出城中親子設施、文化古蹟及觀光熱點，如太空館、香港藝術館及九龍公園等，讓家庭成員一同認識香港面貌；另外也可以用八至八五折優惠參與設於K11 Musea的自然博物館及導賞之旅、3層高巨型人物造型滑梯主題遊戲館、哈里小屋烘焙體驗或金泰迪工作室製作獨一無二的公仔等，讓小朋友放下電子遊戲，作不同探索和體驗。

■INFO

香港喜來登酒店 「親子童悠喜來登」暑夏住宿計劃

日期：即日至8月31日

價錢：$1162起（3人1房價錢，另收加一）

內容：

˙1晚住宿

˙自助早餐

˙Fam-Tastic！親子童悠城市指南

˙啓智遊戲禮遇等

查詢：2732 6771

訂房：sheratonhongkonghotel.com

（優惠碼：F10）

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