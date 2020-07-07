子女盡情玩父母放心歎 兒童帳幕宿一宵

【明報專訊】親子友善酒店除了照顧小朋友需要，也要讓爸媽無後顧之憂地盡情放鬆，才算合格。唯港薈的繽紛家庭住宿優惠就是一個能讓大小朋友都開心愜意的住宿套餐，除了免費代客泊車服務一晚，套房內特設兒童帳幕，也有一套小童用品，包括浴袍、拖鞋、洗漱用品、小童坐廁板和玩具；住客還可以免費使用9樓的室外泳池及康樂設施，包括PlayStation 4電子遊戲機、PlayStation VR、桌球及足球機。酒店甚至提供付費的小童及幼兒託管服務，有需要可提前兩天預約。

酒店的餐廳一直大受歡迎，所以住宿套餐除包括於The Market享用早餐，還可於不同餐廳內享用其中一款自選餐飲體驗，如The Market自助午餐、天外天中菜廳指定親子晚市套餐、房內用餐優惠券等，讓身心與肚皮也得滿足。

■INFO

唯港薈繽紛家庭住宿優惠

日期：即日至8月29日（預訂日期）

價錢：$2700起（2名大人及2名小童，另收加一）

內容：

˙1晚Club 65套房住宿

˙The Market早餐

˙免費延遲退房時間至下午3:00

˙套房內設免費迷你吧，包括指定零食、汽水和酒精飲品等

查詢：3400 1000

訂房：www.hotel-icon.com（優惠碼：FMAILY）

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