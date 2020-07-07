歎水療學烘焙 滿足不同需求

【明報專訊】鹹魚青菜，各有所愛，是以最近有酒店一次過推出18個住宿套餐，以滿足不同人士需要。說的正是香港康得思酒店，當中針對家庭旅客的住宿計劃便有3個，包括小童水療、池畔家庭樂及甜點班。池畔家庭樂乃於特定日子（7月11、25日及8月8、22日）舉行，以酒店泳池活動為主，包括可愛的卡通浮牀、兒童戲水池、扭氣球表演、面部彩繪等；小熊貓康迪烘焙教室則於7月25日、8月29日及9月26日舉行，重點活動包括1小時兒童曲奇工作坊。

小朋友學手腳面部護理

至於童樂水療住宿計劃就比較有趣，每房最多2名小朋友可以於「川」水療中心享受水療服務，4至9歲小住客可享45分鐘工作坊，學習面部、手部及足部護理；10至16歲小住客則可選30分鐘身體按摩或30分鐘足部按摩。之後還可與爸媽於池畔免費享用自家製雪條及輕怡便當，還會收到小熊貓康迪禮品背包，可說是滿載而歸。

■INFO

香港康得思酒店童樂水療住宿計劃

日期：即日至8月31日

價錢：$2000起（2名大人及2名小童，另收加一）

內容：

˙1晚家庭客房住宿

˙半自助早餐

˙小童水療服務（最多2名小朋友）

˙池畔享用輕怡便當等

查詢：3552 3552

訂房：www.cordishotels.com/tc/hong-kong

[Happy PaMa 教得樂 第301期]