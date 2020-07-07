海外升學：負笈英美 小學鋪路 成績課外活動皆重要

【明報專訊】政局不穩，不少人考慮移民，亦有不少家長想送子女到外國讀書，其中英國及美國更是熱門升學的選擇。但究竟應該選哪個國家？何時動身方為之適合？又怎樣才可以增加考入名牌寄宿學校，甚至是頂尖學府的勝算呢？這些都是爸媽需要認真思量的問題。

文︰沈雅詩

搞清興趣科目 兩國學制不同

英美兩地，各有擁躉，若家長已經有決定，那當然不用煩，但如果仍是十五十六的話，升學顧問公司UNIKEY Academy行政總裁張銘軒（John）建議，可因應子女的性格、對學科的興趣去衡量。

「假如你的子女（中學生）已經實質知道自己喜歡哪個科目，例如對經濟科特別有興趣，又或者喜好是偏向文科的，那我便會建議去英國，因為相比起美國，英國的教育制度較學術性，會讓學生專注於某一個學術範疇；但如果子女是傾向涉獵多些不同的科目，希望學習範圍更多元化的話，則美國會較為適合。」

不過，正正美國提供多元化的教育，所以他們「揀卒」的要求亦跟英國有別，「不是說美國不重視成績，而是他們更重視學生的成長經歷，他們更有興趣知道你的個人故事是怎樣編寫出來的」。John舉例，假如你家孩子想報讀理科，他奪過國際數學奧林匹亞賽事冠軍，那當然會獲「加分」，但與此同時，校方或許更欣賞他是一個芭蕾舞表演者、象棋高手，又或者是一名熱心的義工，「美國會喜歡收一些比較全面、接觸過很多不同事物的學生，多於錄取一個數理天才的書呆子」。

著名寄宿學校 需輪候數年

英美學校選擇眾多，要入學並不困難，然而，若家長對選校有特定要求的話，那便要及早準備。John在英國念中學，並在倫敦大學法律系畢業，他以過來人身分分享道︰「在英國，一些知名的寄宿中學，競爭十分激烈，往往要輪候好幾年，所以如果想小朋友在英國讀Year 9（等同香港中二程度），其實在香港，小四時就要遞交申請表格了。」

他又謂，即使家長只打算讓子女在英國升讀大學，但如果目標是全英10大學府，鋪排工夫亦要在中二三做起，「入學試成績、面試表現固然重要，但其實名牌大學亦很重視學生的背景，包括參加過什麼課外活動、比賽，有否拿過獎學金等。所以，我會建議年輕人，應盡量把握現有的資源、剩餘的時間去提升背景，可考慮報讀不同大學的聖誕或暑假課程，甚至開展一些比較特別的個人項目，例如去柬埔寨參與建屋體驗活動等」。

初中較易適應 小學需自理能力

那有意去英國讀書的小朋友，又應該幾時起行呢？在回答這個問題前，家長應該先了解英國的學制。英國的教育制度大致分3個階段：6年小學（Year 1至Year 6）、5年中學（Year 7至Year 11），完成Year 11的學生需參加英國中學會考（GCSE），之後再報讀2年預科課程（Year 12至Year 13），完成預科課程後，學生則要再參加英國高級程度會考（A Level），以報考大學。

John認為，假如打算由小學起步，考量點主要是孩子的自理能力是否足夠，但若計劃安排子女在英國念中學再考大學的話，念完中一二離港，跟念完中四才起行，分別就很大，「念完中一二，到英國便是讀Year 9、Year 10，讀的是GCSE課程，程度或許比香港略低，容易適應。不過，若是在香港完成中四，在英國便是Year 12入學，這時就是讀A level課程，我個人認為A level比香港DSE艱深很多，所以會建議這些學生，在離港前要特別強化英文和數理能力，否則或會很吃力」。

[Happy PaMa 教得樂 第301期]