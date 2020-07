親子筆陣．永明的天空：把當下留住

【明報專訊】有人說將來往哪裏走,如何走,建基於當下這一步,生活在今天的香港,很有同感吧?

「當下」的意思人人皆知,人人也會說:當下不就是此時此刻嗎?對的,當下就是你現在看到這行文字的剎那,這個瞬間卻不能抓住,因為一看一說便過去了。要活捉當下,只能讓當下跌入自設的網羅,才能把當下留住。

3分鐘清單?重新解讀過去?

我有一個同事,他認為一日裏有480次3分鐘,為了好好利用時間,可以預備一份「在3分鐘內完成的事」的清單,當你在日常生活中發現有幾分鐘的空檔時,可即時從清單選取,即時實施。這個3分鐘清單,就是一個自設的網羅,把未來的「當下」捕獲。

我的同事又說:過去不能改變,但可重新解讀。按此邏輯,即過去的事實不能改變,但過去所留下的印象、感受和情緒,可以從頭經歷,並且全新解讀。嗯!這也是自設的網羅呀!把一些印象深刻但又悔疚不已的過去式「當下」,用自設的網羅像撈魚般,撈出來,再從不同角度去詮釋,重新明白!你或會有大發現,可能會知道了一些「自疚自責」不斷拖着一己後腿,無法前進,窒礙成長;又可能會醒覺到好些老友已經多時沒見,想念如昔,不如send個電郵或信息,約個茶敘,重新connect。

Core skill:自我反思

無論是「3分鐘清單」也好,「重新解讀過去」也好,都離不開事件,原來我們都活在事件中,沒有事件,還有當下嗎?那麼,把當下留住,就是好好應對事件,恰當處理事件給我們留下的餘震或餘韻了。這個soft skill是無數成功人士的core skill,也是孩子們成長過程中不可或缺的核心工具,我們稱之為:自我反思。

你有寫日記的習慣嗎?啊!廿一世紀,人手一機,寫blog都已經式微,大家都用Vblog或看別人的Vblog。Blog,按劍橋網上字典是指a regular record of your thoughts, opinions, or experiences that you put on the internet for other people to read。如果只想把當下留住,時不時給自己有自我反思的機會,我認為一本實體手帳,一本個人化的、充滿着觸感的journal book更具生活氣息。

孩子的成長不是24小時或365日的事,從小指導他們,讓他們創設自己的人生,學寫手帳是一個學校未必會教的選擇,無論是自我生活規劃、日常安排、事件紀錄、創意摘要等等,只要能夠把當下留住,在任何一天,任何一刻,也可以是新的開始……

文:楊永明(保良局陳守仁小學校長)

作者簡介:擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能,透過不同的互動經歷與自我追尋,就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第301期]