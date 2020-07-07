民房四寶：天天是好日，日日有陽光

【明報專訊】阿虫前輩離開我們差不多兩年了。喜歡阿虫這幅「天天是好日 日日有陽光」的畫作，是在認識他之後。

幫人卻在幫自己

從前，常以為他的樂觀是因為一帆風順，生活無憂，所以他看每一天都是好日，每一日都有陽光。 有次飯敘，他曾給我們分享過一個故事。當年他的生活並不容易，畫也賣得不多，主要是替人裝裱字畫以為生，收入僅僅夠應付三餐吧。有天，一名婦人來訂做畫框，想趕在聖誕節前夕取貸。阿虫見她打扮十分樸素，當時大家的生活也普遍艱難，就只收取她25元。那一年的平安夜，天氣比往年都要冷，婦人臨近收舖時回來找阿虫，卻靦腆着說身上只有20元。阿虫笑一笑，徐徐把畫框遞給她，說：「就20元吧，Merry Christmas！」那婦人十分感謝，從口袋裏掏出一個信封交給阿虫，道：「多謝您，Merry Christmas！」說罷就拿着畫框離開了。阿虫把信封拆開，發現裏面是60元，他感動不已。原以為是自己在幫人，沒想到別人卻倒過來幫助自己。一個最冷的聖誕，也是最溫暖的聖誕。他說，若問他這麼多年來賣過最貴的畫是多少錢，他實在沒有印象。但是，這60元，他說一生也不會忘記。

「天天是好日，日日有陽光」原來是寫在沒有陽光、說不出好的日子，給自己的祝福。又是一個聖誕節，當醫生宣布阿虫2歲的外孫女死亡的一刻開始，天，就再沒有亮起來。看見女兒喪女後終日恍恍惚惚，她每天拿着女兒的衣服來嗅、來哭，心，更是痛苦。

不要讓環境改變我們

一家人好不容易才走出了陰霾，以為陽光快再出現，誰也猜不到前面是另一個更黑的夜。女兒總算克服了喪女的傷痛，再次懷孕，醫生卻在檢查時發現胎兒腦部發育不良，要與不要，實在為難。最後，女兒決定把孩子生出來。在阿虫趕去看孫兒時，女兒特別叮囑他要有心理準備，說孫兒的容貌跟別的孩子有點不同。然而，即使他如何準備，見到孩子的一剎，還是怔了一下。因為孫兒的腦袋很小，頭頂長得有點尖。但當他看見女兒對孩子的愛，心就被暖化，相貌如何根本不太重要。

阿虫分享這段往事的時候，孫兒已經10多歲，智商卻只有1、2歲，未懂說話，也不會走路。每天，阿虫也會打電話給他，陪他唱歌、聽他說話，依依唷唷，感到孫兒的快樂。偶爾聽到他叫「阿公、阿公」，阿虫就笑開眉。

回到今天，阿虫彷彿繼續勉勵每個香港人，即使我們改變不了環境，也不要讓環境改變我們，有愛就有力量，「天天是好日，日日有陽光」，這是任誰也奪不走的祝福。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第301期]