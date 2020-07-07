日式育兒記：嫲嫲湊孫？日本媽媽怕怕

【明報專訊】跟日本媽媽說起香港的家庭大部分也有工人姐姐幫手做家務，不少媽媽也大叫「很羨慕」！不過當我提到也有不少家庭靠祖父母幫手湊小朋友，她們則說不用了。

跟日本媽媽熟絡了，漸漸開始可以多問一點點問題，一點點地流露真性情。有個同學的媽媽在診所當兼職護士，最近因為女兒生病了，不得不向診所請假，但上司卻很不悅，說她只顧及女兒而不理會病人感受，她受了氣便跟我們呻一呻，後來得知原來她奶奶跟她住得十分近，我不禁問：「為什麼不能讓奶奶來幫忙湊女兒呢？」媽媽們異口同聲說很多日本奶奶也覺得照顧小孩是媽媽的責任，不會多插手。數小時甚至半天還可以，但全天候照顧小朋友，兩者也不想。

不會直接責罵孫兒

假若香港嫲嫲看到孫兒吃飯的時候狼吞虎嚥，弄得滿枱也是飯，想必一定會責備兩句，然後一邊清潔枱面，一邊囉嗦說着一些中國人應有的餐桌禮儀等，但原來日本的嫲嫲，當看到孫兒吃成這個樣子，一般只會一邊微笑着，一邊收拾，因為如果她直接責罵孩子的話，就變相是責罵媳婦沒有好好地教孩子吃飯，媳婦就會不高興；如果媳婦是全職媽媽，那麽日本奶奶便有可能笑笑地單打一句：「平時在保育園有老師陪同，吃飯應該很乾淨吧！」但聽慣弦外之音的日本媽媽，當然知道奶奶的真心話，所以一般日本媽媽也不想讓奶奶看到孫兒失禮的時候，或者自己失禮大罵孩子的一面，為了大家的和諧，還是不要麻煩奶奶為妙。日本媽媽說外婆倒是會責罵孫兒，不過自己也同樣會被罵，以免麻煩，日本媽媽也寧願自己辛苦一點，交給學校或者自己湊，起碼不用受氣。

縫製入學用品表愛意

那麽日本的祖父母，一般怎樣表達對孫子的愛呢？住得比較遠的祖父母一般也會送上時令水果，大部分祖母則會幫孫子縫製入學用品。日本的幼稚園或者小學，必定要預備飯盒袋、鞋袋、衣服袋等，大部分的學校也有自己特別的尺寸，這些袋子很多時候便是由祖母縫紉。她們會用上孫子喜愛的圖案，然後準備一至兩套入學用品，我問過MJ同學的媽媽們，清一色也是由祖母縫紉，只有我們家是買的。最近因為新冠肺炎，祖母們也為孫兒縫上不同公仔的布口罩，害MJ每天也問我為什麽婆婆沒有為他做超人口罩，我只能說大家文化不同，婆婆和媽媽的針黹也停留在中學時期。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第301期]