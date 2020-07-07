喜閱愛麗絲：桌遊玩轉中國文化

【明報專訊】現今即使是小學生，透過常識科，也要學習中國歷史。近10多年來，坊間出版了許多專寫給小學生閱讀的歷史圖書，它們多以漫畫、繪本、立體或地圖式編成，當中不乏優質之選，像是：《漫畫中國歷史》、《全景圖說中國歷史》、《穿梭中國歷史大圖鑑》、《地圖上的中國歷史》、《中國彈起》和《打開故宮》等。隨着圖卡學習和桌遊教育的興起，有的出版社更以「中國文化」主題，製作不同的桌遊產品。無論是家長或教師，都可以在與小朋友共讀圖書後，以桌遊作為延伸學習，以趣味方式鞏固所學。當然，桌遊也可以作為引起閱讀的動機，以遊戲提升孩子進一步閱讀中國文化書籍的興趣。筆者以「歷史」、「文學」、「語文」及「哲學」四方面，與讀者分享一些有趣的桌遊。

扮演不同朝代君主 認識歷史

中國朝代眾多，學生如要把各朝重要人物、歷史事件都認識一遍，並非容易的事，但如果可將歷史轉化成遊戲，便有助理解學習。玩得多，便會記得不同朝代的一些歷史事迹、人物、政策、軍備等。「桌遊識中國歷史」是由《讀圖識中國歷史》一書發展而來，遊戲背景由夏商橫跨至清朝。學生可扮演不同朝代的君主，對戰競逐寶座，大家各有不同的實力數據值，都要透過出牌或抽牌，去增加自己的實力數據。當小朋友發現每個君主的實力都有不同時，或會誘發對歷史人物的興趣，繼而找尋更多史料自學。如果備有《讀圖識中國歷史》，更可以抽取書本的內容，以相關的卡牌向對手發問更深入的問題，以增加遊戲的難度，增加學生自學的能力。

《三國演義》《西遊記》為藍本 親近文學

想要親近中國古典文學的話，學生在玩桌遊時，在對戰中還可以汲取原著故事中的精華，可說是好玩又易讀。以四大名著之一的《西遊記》為背景的「西遊記桌遊」，分為善、惡兩方展開對戰，善方角色隨唐三藏到西方取經，惡方角色則設下重重關卡，阻擋唐僧的取經之路。而「大富翁——三國群英會桌遊」則以另一部我國名著《三國演義》為設計藍本，玩法跟大富翁相近，只不過背景換成了三國時代的郡名或是山寨的名字，對於是三國迷的小學生來說，這桌遊的吸引力真大呢！

以圖像畫成語 趣學語文

「畫說成語桌遊」可以在遊戲中讓孩子輕鬆學會成語。遊戲中，玩家嘗試透過塗、畫的方式，以圖像畫出成語，讓成語成為有趣的一幅畫。而在「桌遊愛樂事——漢字傳說Hanzi」中，孩子們尋找與手上題目卡相同的古文字，來協助倉頡老師了解他所發明的甲骨文，以及如何演進成現代的楷書。

編撰孔子語錄 投入哲學世界

「論語精選大富翁」中，玩家是要幫助編撰孔子語錄的史學家，可是孔子跟弟子說的話散落各處，並且每段話都只剩斷簡殘篇，玩家必須到各處收集這些斷裂的語錄，想辦法把斷簡殘篇整合起來，變成論語經書，而最快達到指定經書數量的玩家就能獲勝。《論語》是我國的重要哲學典籍，讓孩童從遊戲中自然背誦和習得，可以掃走學習的乏味感！

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第301期]