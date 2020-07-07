6A爸媽：炮製影響孩子一生小回憶

【明報專訊】雖然限聚令仍在實施，但孩子已復課了。我家大女兒C，早前懷着戰戰兢兢的心情準備復課。一下子，總動員找出早已收起來、可惜不再合穿的校服，還有，在聖誕節時收到但未有機會使用的新書包，並要試一下皮鞋是否合穿。一家人好不忙碌，最後終於把應該準備的都備妥了。且慢，隱約感到C仍對復課感到不安，於是我決定這個月不讓她坐校車，每天送她上學去，這樣，便可享受與女兒獨有的相處時光。

我們在車內，會談一些成年人以為瑣碎，但對小女孩卻是十分重要，而她又想跟你分享的情報。當中包括C喜歡的韓國女團Blackpink之中誰最漂亮，當天的早餐為什麼又是粟米片，上數學堂總希望老師叫她答問題……每天下車前，我們又會拍一張合照，我會叫她想一下，今天要擺什麼pose，還會一起禱告後再正式回校。我愛上這些小片段，因為我知道，我跟她正在製造能影響她一生的重要回憶。

6A品格教育中，其中一個A是時間（Availability）。這裏所指的「時間」，很多人都以為，單純付出時間陪伴孩子就完成了。是的，陪伴很重要，亦需要時間完成，但對於忙碌至極的香港人，付出時間也不是容易的事。所以，對於這個A，更重要是用有限的時間來製造很多感性的回憶，這些感性的回憶，會在孩子腦裏永遠佔一席位。當他們在人生路上稍有不順，這些回憶就成為他們的提示、力量，幫助他們衝破難關。將來即使我們已不能伴在他們身邊，這些回憶都會被保留下來，成為助力，跟他們一起走過高山低谷。

花心思經營 勿一心多用

重要嗎？想跟孩子一起製造無窮無盡的回憶嗎？千萬要記住，這些回憶都是感性的，帶有情感的。要製造這些小回憶，留意以下的小貼士：

1. 回憶是單獨跟他製造的（Alone）

尤其對於多孩家庭，單獨相處時間是必須的。只有跟其他家庭成員分開相處時，孩子會特別享受，潛意識會更易把這些記憶放進更深入的位置。可以回想一下，你對上一次跟孩子單獨相處的時光是什麼時候？那時他的臉上有什麼表情？那些開心的回憶，又是否會令你和孩子都會心微笑呢？

2. 你的態度（Attitude）

如果家長以十分珍惜的態度跟孩子單獨相處，孩子必定感受得到，他們亦會同樣以十分珍惜（甚至比你更珍惜）的態度，把這些回憶視作瑰寶。相反，家長態度敷衍，孩子也定必感受到，當他們習慣了那些敷衍了事的相處時光，便不會對你們的相處時間有所期待。

3. 專注（Attention）

雖然我們都是忙碌的多功能父母，但跟孩子獨處的美好時光，應該要百分百專注。別以為小孩子不知道你正在一心幾用，暫停覆WhatsApp，看少一會兒facebook，稍後再在IG給心心好嗎？帶有質素的共處時光毋須花掉很長時間，但必須專心，這樣才能令感性回憶更有深度。

一些小互動，隨時都可以變成屬於你和孩子2人的重要回憶。我們能成為孩子的父母，本來就不是一件輕易的事，而關係是不會自然而建立，需要你們花心思去經營。嘗試走進孩子的世界，製造更多感性回憶，令孩子一生都活在父母的愛底下。各位爸爸媽媽，加油喔！

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第301期]