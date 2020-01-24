辣媽CEO：出國讀書的6個準備

【明報專訊】各位父母不論因為任何原因，決定送子女出國讀書，請記住這不是單方面的決定，必須先搞清楚誰是出國讀書的主角。以下寫給家長們的6個提點，懇請好好參詳斟酌，如何真正放子女一條生路。

放心——放心，是父母給子女最大的尊重，要做得到的先決條件，是對子女的所作所為、人德品格有信心。父母的天職，很多人以為是供書教學，提供最好的生活條件就是好，錯得離譜！父母的天職，是教育養育栽培子女正確的人生觀價值觀，什麼該為不該為，什麼可為不可為，是非黑白原則底線都清楚明白，無論子女在什麼地方讀書生活也好，還有什麼不放心？

放手 由日常生活開始

放手——很多父母總是怕子女辛苦，擔心孩子不懂照顧自己，起居飲食，樣樣事事照顧得無微不至，造成子女連最基本的自理都不懂。先不講能力技巧，他們連自理意識到缺乏，被父母無所不用其極打造成殘孩。放手，由日常生活開始，十指不沾陽春水，連煮個麵、煎隻蛋都不會，開熱水爐用微波爐都不懂。去到外國，除了靠自己，還可以靠誰來照顧？

只要心連心 毋懼身在何方

放開——一係放，一係唔放，既然決定放，就要放開懷抱，放得徹底，不要三心兩意，一時一樣，令子女無所適從。子女長大了，出去闖屬於他們的新天地才是正常的事，父母不可以自私地把子女留在身邊陪伴自己。出國讀書又不是放逐，人與人之間最短和最長的距離，是心與心之間的距離。只要心連心，不管身在何方，一樣零距離！

父母們 請放生自己吧

放生——人生本來就有不同階段，父母對子女好是應該，無條件的愛很偉大，但一切都是自願，不可以用來大模廝樣情緒勒索子女，要他們絕對聽教聽話，事無大小全部都一定要遵從父母的意願。父母們，請放生自己吧！兒孫自有兒孫福，子女的路就由得他們自己走吧！

放下——不知道是有雞先還是有蛋先，是香港的畸形教育制度，造就一班盲目相信讀書只是求分數的怪獸家長；還是愈來愈多沒有最怪獸、只有更怪獸的家長們攜手推波助瀾，令香港教育制度變得更畸形？我肯定知道的是，受害人屬誰？就是不論任何年紀，同樣備受壓抑、壓制的所有學生們。放下執念，不要再追求什麼名校了，不要再把子女當貨物和其他人比較了，選擇一間配合子女興趣能力的學校，讓他們重拾讀書的樂趣可以嗎？

放學——出國讀書，最重要的是讓孩子開眼界，擴闊視野。吸收知識不再局限於那些了無生趣、完全過時的教學樣辦書，還有枯燥乏味到一個不斷操練答試卷攞分的不知所謂的教育方法。去到外國，真正的學習是在放學之後、課堂之外，包括語文能力、交際能力、溝通能力等。所有未來社會新人需要，但都極度缺乏的軟能力，這些都不是在課堂內學得到的。

放學了，開學了，愉快學習，學習愉快！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第301期]