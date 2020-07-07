論盡教育：教師是搵命搏的職業

【明報專訊】王師奶近日心緒不寧，總覺得教育圈亂糟糟，一會兒聽到有教師受勸喻、警告，甚至說要剝奪教師資格；一會兒又看到中學校長會主席說收到教育局好多通告，應接不暇；又看到教育局規定學校在某些特別日子要舉行升旗禮，楊局長說如有學生不守規則，學校無法處理時，大可尋求警方協助云云。想當年，王師奶讀書時，簡簡單單，返學放學，上課下課，考試放榜，同啲同學打吓波、唱吓歌，眨吓眼又升班。唔明點解今時今日咁複雜，咁刀光劍影，咁殺氣騰騰。

有嘢鯁唔落就入晒教師數

王師奶在今年1月7日寫過一篇〈千祈唔好畀仔女做教師〉，事關今年B女考DSE，好快就要入大學選科。佢好羨慕外公是一位得天下英才而教育之的教師，好想入教育大學。小婦人本來尊重女兒的選擇，但見教師行業風險高過額菲爾士峰，於是有感為文，希望她知所警惕。草該文時，有議員狂鬧中學不列歷史科為必修科，又批評通識科是必修科，指指點點的都是一班頂級「盲毛」。唉！必修和不修，點到區區一個small potato的教師話事吖，總之有嘢鯁唔落的就入晒教師數，最後，連DSE考咗嘅歷史必答題都取消埋。蔣麗芸議員仲話要在課室增設閉路電視，讓校方管理層有效監管，搞到頭腦又簡單又怕事的小婦人一片混沌。

成日聽見啲貌似中立嘅人，話唔好將政治帶入校園，但小婦人覺得眼前舉措好政治。王師奶牛頭角一匹婦耳，只想有三餐安樂茶飯，一家平安，自己不敢惹政治，當然唔想自己個女去食呢碗動輒得咎、差唔多要搵命搏的教書飯。小婦人有一個時期好鍾意睇傷痕文學書籍，一路睇一路流眼淚，睇到寫《駱駝祥子》的老舍要自殺；寫《傅雷家書》的傅雷慘淡收場；連寫《家》、《春》、《秋》的巴金也要封口才得以保存殘命；中國人取得第一個乒乓球世界冠軍的容國團吊頸身亡，這些人都是無端惹禍，你唔去惹政治，政治來惹你。

匿名舉報 白雪公主也被染黃染藍

教書本來是一份好有意義的工作，但今時今日，變了一份搵命搏的工作，入課室等於上了戰場，面對三十多個學生，唔知邊個係敵，邊個係友。堂上每講一句話，都要諗過度過，就算逐個字推敲好似前總理溫家寶咁穩陣都會中招，原來投訴或舉報匿名都受理。言者無心，奈何篤灰有意！自己本來白過白雪公主，都可能被染黃染藍，甚或七彩繽紛，有冤無路訴。文革時期，最多被批鬥的是教師，平日教得嚴的畀學生戴高帽遊街示眾，報仇咁報。教歷史的就罪名更重，話你係孔老三，宣揚孔老二的封建思想，死未？

諗來諗去，一於硬起心腸，鐵腕一次，唔畀B女報教育大學，免佢死咗都唔知點死。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第301期]