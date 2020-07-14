小恐龍與孩子「玩」數解難

【明報專訊】「數學是要操的」，這是傳統以來根深柢固的想法。不過，資深教育工作者馮澤謙（Stephen）卻有另一種看法，「純粹操練，或許可以應付到考試時一模一樣的題型，但假如沒有真正明白背後的數學理念，那碰上其他延伸題目，就未必識計算，也難以應用在日常生活」。

Stephen正攻讀數學教育教育博士、

教育哲學博士學位，他之所以迷上數學，多得小學時的啟蒙教師，「那時老師常和我們『玩』數學遊戲，從中教我們怎樣拆解數學程式，在這種氛圍下，令我覺得，原來數字是很有趣的」。

深入淺出 一章節一數學知識

於是，他希望把這份愉快學數的經歷，帶給這一代的小學生，遂花了逾半年時間創作《數學力大爆發》一書，透過恐龍主角20個有趣和生活化的故事，帶出運算、圖形、分數、面積等數學主題，「出版這本書的目的，是要把興趣、日常生活及數學三者連結，提升孩子的解難能力」。

說到創作困難，Stephen笑言，最大的挑戰是如何做到深入淺出，並且把握小朋友僅有的10餘分鐘專注力，講解完一個主題，「我希望孩子每個章節只聚焦在一個數學知識上，當中的取捨，確實不容易」。

《數學力大爆發》將在書展中發售，Stephen鼓勵家長採取伴讀形式，並運用每個章節的小遊戲來鞏固孩子所學，「每個活動也緊扣課題，例如破解迷宮、『畫鬼腳』，甚至一些簡單的桌遊，因為小朋友往往需要透過遊戲來鞏固概念」。

■趣味數學書推介

◆跟神探查案學加減

《汪爾摩斯的加減法大冒險》

有關加減法的數學練習一定刻板又沉悶？當然不是！有別於一般的數學練習補充，此書通過緊張刺激的偵探故事，鼓勵初小學生一起跟神探夏洛克‧汪爾摩斯和助手華喵醫生破解他們的宿敵——莫瑞亞吱教授的驚天大陰謀！從中小朋友會學習到各種計算加減法的小秘訣，體驗寓遊戲於學習。此系列還有《汪爾摩斯的乘法大冒險》。

作者：強尼．馬克斯、克莉絲汀．史旺森

出版社：小皇冠

定價：$68

◆「骰」教速算心算

《骰樂無窮—小學生骰仔學數學》

不用紙，不用筆，不用做習作，一粒骰子已經可以學好數學？全書以骰子遊戲串連初小重要的數學概念和運算技巧，並從中掌握速算技巧、心算技巧及數學課程不會教授的運算技巧！既適合親子玩樂、同學對戰，亦可作自我訓練。

作者：鄭永健

出版社：跨版生活圖書出版

定價：$118

◆哆啦A夢化身數學教師

《哆啦A夢數學百寶袋4：小數計算技巧》

討厭數學？覺得數學好難？不如由萬能的哆啦A夢當你的數學教師吧！此書透過有趣的漫畫和清晰的圖表，講解小數的加減法、乘除法及應用題，幫助高小生一書在手，即可把小數與整數、小數與分數，以及整數與分數的關係弄得一清二楚。

作者：藤子．F．不二雄

出版社：三采文化

定價：$127

◆邊玩邊拆解乘除法

《130翻翻樂：乘一乘，除一除》

背誦乘數表對孩子來說並非最困難，最困難是如何活學活用。《翻翻樂》系列圖書最有趣的地方，是讓小讀者透過轉動、拉動或揭開書中小配件去汲取學科知識，此書亦不例外，小朋友可邊玩邊拆解乘除法的應用題。

作者：蘿拉‧布萊恩

出版社：小天下

定價：$200

[Happy PaMa 教得樂 第302期]