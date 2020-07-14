開卷有益：多讀優秀文學 擴闊眼界

【明報專訊】雖然我們平日都是閱讀和書寫漢字，但小孩子要學好中文，一點也不容易。兒童文學作家宋詒瑞曾任教師，看到現今小學中文課普遍出現的問題，例如學校的語文教育太死板，學生只學習教科書上的幾篇課文，限制了視野，使他們接觸不到古今中外的優秀文學作品。「教科書的選材應更廣泛，一些語文基本知識是應該教，但不要束縛了學生的寫作，例如作文可以加入自由選題創作，給他們更多自由發揮的空間。學校也要安排更多閱讀時間，讓學生廣泛閱讀；也可安排一些專題講座，引導學生閱讀。」她憶述一次難忘的經歷：「有一次我應邀為一間小學講上古至清代中國文學史，本來很擔心學生能否接受。演講後有一個男生高興地跑來對我說：『現在清楚了，清楚了！』看來學生很需要擴大眼界，多獲得課堂外的知識。」

潛移默化提升寫作技巧

宋詒瑞說，閱讀應該從孩子襁褓時開始，意思是父母要對着嬰兒說話、講故事；孩子稍大，父母就拿着繪本圖書給他講故事，讓他留意畫面及文字，這樣就可從小培養孩子對圖書的興趣。上小學後，最好讓孩子養成每天看一些課外書的習慣，文字較少的繪本每天看一兩本都沒問題；文字較多的書籍可根據書本的深淺程度及孩子的時間，每一兩個星期讀完一本。至於孩子較小時，親子共讀是必須的，隨着孩子閱讀能力提高，就可改為自己閱讀。「語文能力及寫作技巧都是在堅持閱讀的過程中潛移默化影響孩子，但是父母要關心孩子的閱讀，可問他剛看過的書講了些什麼，是否喜歡，喜歡什麼……如此提高他的理解力、領悟力。」

她認為選書時，盡可能為孩子選擇最優秀的兒童讀物，如兒童文學作品比賽的得獎作品，藉此擴闊他們眼界，學到最好。「除了故事、小說、童話，也可找一些不同學習範疇的書籍，如成語故事、歇後語故事、辨別錯別字、古文精讀等，不要給孩子看專門教寫作技巧的書，他們不會感興趣的，反而會惹起對寫作的反感！」

學好中文唯一法門——多閱讀

宋詒瑞就自己教授學生寫作班，以及培養孫女學中文的經驗，明白學好中文的唯一法門就是多閱讀。「我從孫女兩個月起就培養她，她自小書不離手，閱讀養成了她敏捷的思維力、較强的領悟力、觀察力、創造力和對各學科的興趣。」她這些經歷和體會都總結在《陪孫女學中文》（新雅2015版）及今年出版的《美妙的小學六年》（青田2020版）兩書中。

《美妙的小學六年》（圖）

這本書以作者孫女的真實生活紀錄為藍本，加上自己曾為教師、母親、祖母的所見所聞所感，化身成書中主角「周可兒」的6年小學生活故事，把孩子在小學6年期間所發生過的一些趣事趣聞、一些喜怒哀樂如實寫出來。

作者：宋詒瑞

出版社：青田教育中心

定價：$68

■趣味中文書推介

◆親子語文活動輕鬆學習

《悅讀語文家族》

協康會的言語治療師、職業治療師、教育心理學家、社工和幼兒導師組成跨專業團隊，編寫50個有趣好玩、生活化的親子語文活動，從「聽與說」、「閱讀」及「書寫」三方面幫助幼兒奠下良好的語文學習基礎，引發幼兒的學習興趣。家長更可以用手機素描QR code下載活動工作紙和參考教學短片，輕鬆在家和孩子享受學習語文的樂趣。

作者：協康會跨專業團隊

出版社：協康會

定價：$88

◆溫馨故事導正錯別字

《張大眼睛找錯字——短篇故事24篇》

這是一本指導孩子辨別錯別字的書，不但是一部導正孩子錯別字的實用書籍，當中更是一個個溫馨有趣的故事。它以學校生活與家庭生活為題材，在親師、親子互動中，引導孩子改正錯別字，書中文字易懂又寫得生動有趣，內容具體實用，能輕鬆地提高孩子的語文程度。

作者：吳貴珠

出版社：蘋果樹圖書公司

定價：$48

◆精美繪本講解量詞

《圖解量詞學習繪本》

家長在子女小時候着重於教導他們名詞及動詞，當然，學懂物件的名稱是小朋友探索世界的第一步，但亦相對地導致小朋友對量詞的認識較弱。量詞對小朋友而言既多又繁複，所以書中加插了大量精美插圖，向小讀者介紹不同物件的量詞，提升孩子的學習興趣，亦能讓他們更易掌握。圖書內容涵蓋廣泛：食物量詞、暴風雨量詞以至距離單位等皆有，讓孩子能接觸更多量詞組合 。

作者及繪者：高野紀子

出版社：小熊出版

定價：$107

[Happy PaMa 教得樂 第302期]