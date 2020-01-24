好去處：搓圓撳扁 訓練創作力 DIY鬼口水 放鬆心情

簡易編程——編程以圖像為主，屬入門版，小朋友毋須記下繁複的文字編碼也可控制機器車前進或停止。（林若勤攝）

STEM理念——LEGO Education加入了STEM理念，以年齡分組，由專人小班教授小朋友各種搭建、編程技巧。（林若勤攝）

回家收藏——完成工作坊，小朋友可以把做好的鬼口水帶回家，也可以額外購買不同形狀大小的盛器或現成鬼口水。（林若勤攝）

自助配飾——每個參加鬼口水DIY的小朋友，都可以拿着一個小碗，到配料區盛滿一碗（平口）的配飾。（林若勤攝）

安全原則——EAV Education House提供的鬼口水，材料標榜以安全為原則，包括透明膠水、梳打粉等，不含毒素及危害健康的硼砂。（林若勤攝）

多款顏料——除了配飾，鬼口水DIY材料還有多款色彩的顏料和閃粉，讓小朋友製造出獨一無二的「鬼口水」。（林若勤攝）

【明報專訊】小朋友的小手指，平日多是用來做功課或滑手機，有沒有想過給手指放鬆一下，做做運動？一間新開幕的學習中心，集合兩款小朋友熱門玩具：SLIME（鬼口水）和LEGO，正好給10隻小手指搓、拉、拼、砌的機會，還可以訓練邏輯思維及創作力，愈玩愈醒目！

文︰顏燕雯

小模特兒：柏炫、琛沂

看見五顏六色的「糖果牆」，以為走進了甜品店？原來那是6月新開的EAV Education House，是一間以STEM為主的教學活動中心。裏面雖然沒有雪糕和糖果，但對小朋友來說仍非常吸引，因為現時它提供了兩種令孩子愛不釋手的遊戲活動：SLIME DIY及LEGO Education。

逾160種配飾任選 發揮創意

EAV Education House位於淺水灣the pulse商場，佔地2000平方呎。色彩繽紛的糖果牆，其實是讓參加鬼口水DIY活動的小朋友自由拿取飾物配件的地方。當中有超過160種迷你配飾，每個造型都不一樣。小朋友可以選擇心水配件，放到他們所製作的鬼口水之中。

鬼口水的質感介乎液體與固體之間，可以搓圓撳扁做出不同形態，有時更因為混入了空氣，在擠壓時會發出啪啪聲，有些小朋友覺得玩鬼口水能夠放鬆心情，是課餘的減壓活動。鬼口水製作方法和所需材料都非常簡單，包括膠水、梳打粉、隱形眼鏡藥水等，雖然在家中也能輕易做到，但如何收拾和清理是一個大問題，來到EAV玩則當然無這個煩惱了！而且在DIY過程中，會有工作人員指導和協助小朋友調整分量，鬼口水不會做得太稀或太稠。小朋友也可以選擇透過平板電腦教學跟着做，在DIY過程中發揮創意並訓練思考能力；最重要的是現場有各種染色顏料、閃粉及配飾隨意配搭，這個都是難以在家中做到的呢！

用邏輯思維 控制LEGO解難

除了鬼口水DIY，中心亦設有LEGO Education課程，用小班教學的互動形式，透過遊戲、探索及試驗，讓小朋友發揮想像及創造力。這個課程以年齡和能力劃分為4級，適合3歲以上的小朋友參加。年紀較小的班別主要透過LEGO去了解形狀和顏色、不同形狀磚塊功能，並簡單搭建一些機器人或機器車；年長一點的班別，就需要運用邏輯思維解難。導師也會深入淺出地教授他們各種程式語言、編寫程式技巧，學習控制機器人以解決問題和達成目標，甚至有機會參加公開比賽。整個活動以有趣和互動方式給孩子們探索科學奧秘，看到自己所砌的機器車能通過程式操控，小朋友們都非常興奮呢！

■INFO

˙SLIME「鬼口水」DIY課程

費用︰$280/節（約30分鐘至2小時）

˙LEGO Education課程

費用︰$495（約1小時）

地址︰淺水灣海灘道28號 the pulse 2樓201F號舖

查詢︰9710 9847（WhatsApp）

網址︰www.eav-edu.com

註︰因疫情關係，開放時間或會有變，宜先向機構查詢

[Happy PaMa 教得樂 第302期]