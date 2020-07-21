名人親子：藉桌球訓練孩子抗逆力 傅家俊身教女兒品德

Marco認為男女有別，教養手法亦應該不同，他最重視兩個女兒的品德，希望將來她們可成為斯文大方、有禮貌的淑女。（蘇智鑫攝）

傅家兩個千金也在英國出生，但因為Marco和太太想她們學好中文，於是安排她們回港讀書，Belle（中）現於傳統小學就讀，暑假後升小二。（Marco Instagram圖片）

7歲的Belle（左一）和5歲的Amelia（中），遺傳了爺爺和爸爸的基因，年紀小小，已經對桌球有濃烈的興趣，兩姊妹稍後還會在爸爸開設的兒童桌球學校接受系統訓練。（蘇智鑫攝）

受新冠疫情影響，加上眼疾未癒，Marco（中）近幾個月也沒有出埠參加比賽，他亦樂得留在兩個寶貝女身邊，做她們的「陪玩」爸爸。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在桌球枱前，香港桌壇「一哥」傅家俊（Marco）總是一副沉靜冷酷的姿態，但原來在兩個寶貝女面前，他是一個非常「玩得」的好爸爸。這位慈父，最近更和朋友投資過百萬元開設兒童桌球學校，為的是希望兩個女兒及一眾孩子都真正享受打桌球的樂趣，Marco果然是名副其實的「Wonder爸」！

文︰沈雅詩

受新冠病毒疫情影響，加上眼疾問題，Marco自今年2月在英國完成威爾斯桌球公開賽返港後，便一直未有再出戰，難得地享受了5個多月的家庭樂，「正常情况下，我一年有一半時間都不在香港，跟家人相處的時間的確偏少」。

疫情影響 難得留港享家庭樂

時光飛逝，昔日桌球壇上10來歲的「神奇小子」，如今已成家立室，且育有兩女，長女Belle（包包）現年7歲，次女Amelia（米米）則5歲。經常穿梭各地的Marco，不諱言迫於無奈常做「缺席」爸爸，「尤其是米米生日，那段時間我通常都不在香港，會感到虧欠。又或者女兒學校舉行活動，其他同學的家長都開開心心一起出席，我卻去不到，也明白兩個小朋友或許會感到失望」。

教養考耐性 孩子面前勿露壞情緒

幸好現今科技發達，即使分隔異地，三父女也可以透過視訊通話來維繫感情。不過，說到逗兩個女兒的歡心，Marco還有一招「必殺技」——陪玩，「我和太太分工很清晰，我主要陪玩，那些責備、督促功課的『粗重』工夫，全部交給太太」，他鬼馬地笑。

記者笑他「縱」女，他矢口否認，只認為男女有別，教養手法亦應該不同，「小時候，父母管教得我很嚴的，他們給我的觀感，就是很惡，有時我做錯事，他們也會把我責罰得很重。但我不想把這種方法套用在兩個女兒身上」。

他解釋：「嚴厲管教兒子，或許可培育出他們堅強的性格，將來踏足社會做事，若面對批評和指摘，也適應得到。但女孩子，我相信培養品德更重要，所以我平日在她們面前，會刻意斯文些，談吐會特別注意禮貌，希望做到身教。」

平日在鏡頭面前，Marco多談桌球經，但原來說起「湊女經」，他亦滔滔不絕，「其實不論教兒子抑或教女兒，父母都一樣需要很多耐性」。眾所周知，桌球是一項非常考驗耐性的運動，但這名港桌「一哥」卻笑稱，相比之下，他覺得教小朋友所需要的耐性似乎比打桌球還要多。

「當看見小朋友吃一頓飯要一個多小時，晚上躺在牀上睡覺，但過了2小時也未能入睡，而且不是一次半次，幾乎是每天重複發生，那就很考驗父母的耐性了。」Marco自言也是在跌跌碰碰中學習，「有時真的不知道怎樣應付，但會盡量提醒自己要好好控制情緒，告訴自己，小朋友年紀小，做得不好是正常的，沒什麼大不了，不要因為這些事情發脾氣，或在她們面前表露不好的情緒，這會影響孩子」。

女兒遺傳基因 鍾情桌球

家有二寶，有人認為是雙倍的勞累，但在Marco眼中，卻是雙倍的歡樂，「尤其見到兩姊妹『攬頭攬頸』玩得很開心，我很羨慕她們」。原來Marco和太太也是獨生子女，彼此的童年也欠缺一個伴，所以婚後二人共識最少生兩個小朋友，「因為我們沒有兄弟姊妹，所以包包和米米也沒有表兄弟姊妹，過時過節肯定不及其他大家庭般熱鬧，但慶幸兩姊妹感情好，兩個人也玩得很開心，令我和太太很安慰」。

跟其他小女孩一樣，包包和米米很愛洋娃娃、煮飯仔、砌積木、桌遊等玩意，但不知是否帶着傅家的基因遺傳，兩人年紀小小，卻也鍾情桌球！「哈，當年我也是因為爸爸喜歡打桌球而接觸這種運動」，只是Marco沒想到，30多年後，再把這個興趣承傳給自己兩個女兒，「她們很清楚我是一個桌球手，也在電視看過我的比賽，亦陪過我練習，所以，她們都知道桌球是一種怎麼玩的遊戲。尤其包包，她喜歡試，我便教她，她也『上手』得挺快」。

不過，以往因為場地設施所限，小朋友想有系統去學桌球，並不容易，「各地都是以成人桌球室為主，但桌球枱的高度，限制了孩子去到相當的年齡或達至某一個高度才可以開始玩。外國孩子還好，他們長得比較高大，像我，8、9歲時自問也不算矮，但亦只能打到枱邊的球，對學習進度有一定影響」。

開兒童桌球室 結合STEM元素

既然難找，「Wonder爸」便索性自己開一間，不單是為兩個寶貝女，也希望其他小朋友受惠，「有了這個小天地，孩子便可以相約同學、朋友一起打桌球，肯定會開心的，不像我從前，因為沒有兒童桌球室，只能跟爸爸走進成人桌球室，跟其他uncle玩」。

走入Marco新開幕的兒童桌球室，感覺猶如進入了小人國，迷你球枱、迷你球杆，非常可愛，「這裏的球枱只有80厘米高，年紀再小一點的，還可站在高台上打，而枱面面積也較小，使用的球杆亦較短，最適合4至10歲入門的小朋友」。

這兒不單是遊戲室，在Marco心目中，還是一間學校，「希望藉着桌球，提升孩子各方面的質素」。他透露，會結合科學、物理、數學等STEM的元素去傳授打桌球的基本技巧，還會透過隊制遊戲，建立學員的溝通能力、領袖能力、抗壓能力、情緒控制等軟能力，「如何用心打好一場比賽，怎樣面對逆境，幫自己從失誤中有所學，這些優質的心理質素，我相信，就是孩子將來不打桌球，也畢生受用」。

■有片睇︰bit.ly/2ZyuKy2

[Happy PaMa 教得樂 第303期]