家家有禮：滋味冰品 為炎夏降溫

【明報專訊】夏天熱辣辣，最好食雪糕！炎夏到來，一田超市（全線）為大家帶來一場「冰極之旅」，推出雲集各地「世界之最」冰品的一田超市雪糕祭，集齊多款最新、最具人氣的雪糕，如北海道Icenoie、本土Igloo X 十字牌意大利手工雪糕、甄沾記粒粒紅豆椰寶雪條及山下菓子黑糖珍珠Cremia等，更有多款低脂純素「有營」凍點，為夏日降溫。

除了形形色色的滋味冰品，YATA-Fans會員，或憑一田信用卡、恆生信用卡於全線一田超市購買指定雪糕祭產品，最多可享額外85折優惠。由即日起至7月31日期間，逢周四、五、六日憑恆生信用卡於全線一田百貨、超市單一簽帳淨額滿$600或以上，即可獲贈$20一田現金禮券一張，以流動支付簽帳，更額外送多一張$20一田現金禮券，每卡每日限換1次。

■INFO

一田「冰極之旅」雪糕祭

日期：即日至8月3日（沙田店至8月17日）

地點：全線一田超市

網址：www.yata.hk

■送限定西瓜造型雪袋

一田送出一田雪糕祭限定西瓜造型雪袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。截止日期：7月28日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第303期]