升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■國際幼園重英文 有利升直資

問◢ 兒子獲綠茵英文（國際）幼稚園（嵐山）取錄，今年會讀PN（學前班）。 基本上我對學校教學環境和教學方針都頗滿意，面試當日教職員和校長都很友善，惟網上極少找到此校的評價。我希望兒子將來升讀直資小學，到時應該要跨區叩門嗎？請問此幼稚園是否合適？

答◢ 國際幼稚園一般都重視英文教學，而此校課程「按幼兒身心發展與需要編制，並以全方位學習模式進行」，如果推行得法，小朋友會讀得開心、學得愉快；又因重視英文教學，有利將來升讀直資小學。至於是否要跨區叩門，那是3年後的事了，到時再來信問未遲！

■幼園地址 不影響小學校網

問◢ 請問如果女兒就讀沙田的真理浸信會碧濤幼稚園，現住址亦在碧濤，但遲些會搬到彩虹彩興苑，K3在碧濤幼稚園畢業會對選黃大仙區小學有影響嗎？還是要轉校到黃大仙區比較好？

答◢ 小學派位按住所地址來派發，你現住沙田，最好在女兒申請小學那一年9月搬到黃大仙區，這樣才可以派到黃大仙43或45兩個校網內的小學。你替女兒轉幼稚園無用，因小學派位與幼稚園無關係，與住在哪一區、哪一個校網才有關係。

■46校網如何配套排位

問◢ 本人家住46校網（九龍灣地區），女兒有15分，在自行階段是否較難抽中？聖公會九龍灣基樂小學及浸信宣道會呂明才小學哪個機會較高？此外，請問統一派位填表，以下哪個排位比較易獲派頭3志願？

˙例子（1）

甲一呂明才

乙一呂明才，乙二九龍灣基樂，乙三佛教慈敬學校

˙例子（2）

甲一九龍灣基樂

乙一九龍灣基樂，乙二佛教慈敬，乙三基督教聖約教會堅樂小學（48網借位）

˙例子（3）

甲一九龍灣基樂，甲二堅樂小學

乙一九龍灣基樂，乙二佛教慈敬，乙三堅樂小學

答◢ 15分在自分階段揀一般受歡迎小學，也有機會派到。而根據這兩年「世襲超收額」的排位，浸信宣道會呂明才比九龍灣基樂為高，所以15分獲派到基樂比呂明才的機會大。至於統一派位，由於佛教慈敬學校在這兩年間排位冒升至第2，所以例子（1）、（2）、（3）乙部這幾個配套都不易派到，只有例子（3）甲部較有機會。其實只要你肯在例子（1）將乙三刪去敬慈，改為坪石天主教小學便可以了。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第303期]