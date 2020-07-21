言語自聊：改善懶音小遊戲

【明報專訊】最近有朋友向我訴苦，學校中文導師說她的兒子有懶音，要多加留意，朋友有點苦惱：「我平時都聽不出他有懶音，而且他說話很流利，但老師又應該不會錯，我作為媽媽有什麼辦法呢？」

的確，現在中文課程比從前更着重正音，年幼至小學中文科，大至DSE中文科口試，懶音都成為不少學生失分的環節，所以導師這麼緊張是有理由的。

一般而言，懶音可以是韻尾錯誤（例如：「默」/-k/讀成「襪」/-t/，「朋」/-ng/讀成「貧」/-n/）、聲母錯誤（例如：「你」/n/讀成「李」/l/，「男」/n/讀成「藍」/l/），又或是複合聲母簡化（例如：「光」/kw/讀成「江」/k/，「擴」/khw/讀成「伔」/kh/）。

minimal pair作訓練 提升聽覺靈敏度

從定義上看好像有點複雜，所以今次我準備了一些圖卡小遊戲，這9對圖卡是經過精心設計，除了選取同學常見的懶音外，每對字唯一不同之處是發音訓練中最常用來對比的最小語音單位，稱之為minimal pair。利用minimal pair作訓練可以提升聽覺靈敏度，從而加快學習語音的速度。

遊戲1：耳靈手快（3人或以上）

家長可以把一對字卡放在桌上，其中一個參加者做主持，讀出其中一字，其餘參賽者鬥快指出正確的字，答對者有1分，最後最多分為之勝出。這遊戲訓練主持的清晰咬字，同時訓練參賽者在聆聽最小語音單位的靈敏度。

遊戲2：釣出正音（2人或以上）

家長可複印多一份圖卡，今次把所有圖卡剪開（不用一對對），然後把圖卡攤在桌上，並讓參與的小朋友以釣魚的形式釣出某個聲母／韻尾的字。這遊戲能建立參加者對特定聲母／韻尾的敏感度，並有系統地建立語言意識（phonological awareness）。

當然，家長還可以發揮創意，利用這套圖卡作其他小遊戲，提高小朋友的學習興趣。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第303期]