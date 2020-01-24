教大GPS：在社區學院 融合博雅職業教育

【明報專訊】指定專業／界別課程資助計劃（簡稱SSSDP），是特區政府在2014年施政報告提出的專上教育政策，旨在鼓勵自資專上教育院校開辦選定範疇的課程，配合香港人力資源需求，培育特定行業的人才。此計劃由2015/16學年開始，資助全日制學生修讀指定的自資學士學位課程（資助後學生約需繳交每年2至3萬元學費），2019/20學年更擴展到副學位／高級文憑課程。於下一個學年，資助計劃指定的副學位課程，包括護理、創意工業、電腦科學、運動及康樂、旅遊及款待、建築及工程共2416學額。計劃擴展到自資院校的副學位課程，社區學院是受惠對象之一。

新資助計劃 擴展至副學位／高級文憑

在社區學院推行專業導向課程，裝備學生投身指定界別，實為教育的創新政策。社區學院可運用過去近20年提供博雅通才教育的經驗，創新融合不同學科的知識和視野，給予學生專業培訓之同時，提升他們的人文素養、創意思考及慎思明辨的能力，增加他們在專業界別的社會參與。

20世紀教育哲學家John Dewey在典籍Schools of Tomorrow已經提出，教育變革和創新的問題，在於從傳統的學術書本教育與實用教育之間，尋找中間調節的平衡。100年後的香港，本地的社區學院可把握SSSDP政策所提供的機遇，在為年輕人創造未來的使命上扮演一定的角色。

從通識學術教育入手 學習軟知識

其實，撇除高等教育發展的固有定型以及公眾一般的觀感，學術教育和實用教育有不少共通和互補的地方。紐約哥倫比亞大學教育學院院長Thomas R. Bailey與紐約市立大學教授Clive R. Belfield，去年發表論文The False Dichotomy between Academic Learning & Occupational Skills，提出學術教育與職業教育存在虛假的對立。他們提倡一個名為「Gen-Tech framework」的創新教育框架，強調學習應先從通識學術教育入手，從而幫助年輕人累積一些通用技能，然後進展至職業教育，接受專業及技能訓練。事實上很多專業或界別除了需要員工有專業知識外，軟技巧如責任感、創意創新、全球視野和溝通技巧也是非常重要。

綜觀全球，職業教育吸引學生報讀的原因，主要是畢業生的就業能力，然而學術教育對年輕人的影響卻是一生之久，通才和博雅教育培養年輕人的人文關懷和思考能力，有利於他們在事業、生活和人生提出適切的問題，並尋找解決問題的策略。在希臘文中，學校一詞源自閒暇，表示教育應當是保護年輕人遠離生活壓力的地方，給予他們充分的自由和空間，尋找自我價值、人生意義和計劃。我們期盼社區學院能夠通過教育政策創新，融合博雅和職業教育，發揮教育真正的意義，造就年輕人的未來。

文：鄧恩欣（香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院學院講師）、鄧希恒（香港教育大學領導創新型學習組織文學碩士課程主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第303期]