辣媽CEO：出國還是留港讀書？

【明報專訊】當很多家長問我，孩子應在何時出國讀書，我反而想問一問各位家長父母，究竟是否放心讓子女在9月到外國升學？不管選擇到哪個國家也好，今次新冠肺炎疫情全球擴散，蔓延迹象未有放緩，只有愈見加劇。本地傳染病專家醫生不斷呼籲，大家不能掉以輕心，疫苗最快今年底才有機會推出，還要去求神拜佛希望病毒不要繼續變種，否則有疫苗都唔知有無用，所以對於子女的升學選擇，究竟應該如何作判斷考量？

這個問題，我們一家亦同樣面對。小T本來需在10月返英國完成最後1年的課程，究竟應不應該回去？進退兩難。他Year 2所謂讀了1年的課程，基本上加加埋埋兩個月都沒有。除了因為疫情影響，學校停學，因而提早回港之外，他那間大學又因教職員罷工而有好幾個月沒上堂。最後1年的課程，大部分都是網上授課，回英國只為了幾個必須親自出席才計分的課堂而已。我問小T會不會選擇休學1年，待疫情過後繼續學業。他不願意，因為他在當地同學必定會繼續讀，他回去的時候，同學們已經畢業了；再者，幾個同學當日共同在外租屋時簽了兩年約，回不回英國也好，租金都一直要交至明年約滿為止。他捨不得白交了的租金之餘，之後回英國又要再交租金，讀書的開支又增加了。

要準時畢業 還是遠離風險

但要是選擇回去，就要承擔風險，因為英國有足夠裝備儀器處理新冠肺炎的醫院不足，年初就是基於這個考慮，我們當機立斷讓小T立即回港。面對英國疫情依然未受控的情况之下，該如何是好？

作為母親，我唯一的考慮就是他的安全；但同時我亦知道快將21歲的兒子，有選擇的權利和自由。不過我覺得最可惜的，反而是他沒有好好享受讀大學的日子，去英國讀書竟然未做過背包客，竟然未去過歐洲其他地方遊歷，感受過歐洲的文化和生活，如入寶山空手回。

過來人語：留學不急於今年

其實讓小T出國讀大學的目的，絕不止為了讀書咁簡單。只為了讀書的話，留在香港讀就得。我是讀萬卷書不如行萬里路的忠實信徒，因為人生路是走出來的，不是讀出來的。我希望他藉着在英國生活的日子，多見世面擴闊眼界胸襟思維，訓練獨立自理能力，和處世待人接物的技巧。所以我非常鼓勵他和一班好朋友同學結伴，拿起背囊用最低的成本包括時間，一起闖蕩東南西北歐。可惜事與願違，他原本準備第3年交完dissertation就起行的旅程，看來無法成行了。

小T給各位想今年去外國升學的同學的忠告是，不必急於今年就走，因為成績好的話，明年考大學一樣用得着。萬一成績並不太好的話，讀多一年追一追，亦不失為一個好選擇。至於他自己的去向，就留待他自己選擇吧！

（隔周刊出）

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第303期]