名人親子：Bonnie搭橋鋪路 幫沈旭暉做好爸爸

停不下來的Bonnie最近又多了一個繪本作家的身分，繼今年2月初推出抗疫繪本（圖）後，她又正籌備另一本有關兒童情緒的繪本。（受訪者提供）

在Bonnie眼中，沈旭暉是一個重視夫妻關係的人，無論他多忙，每周仍會抽空跟她拍拖，享受二人世界。（受訪者提供）

【明報專訊】說起沈旭暉，必然想起政治、「國家大事」。的確，「家庭小事」沈先生從來不管，一切都交給他背後的女人——吳凱霖（Bonnie）。Bonnie好管家庭事，她不單落力維繫沈家四口子的關係，亦關心其他人的家事，從事兒童教育工作的她，正攻讀遊戲治療，最大心願是把正能量注入每個家庭，讓每個孩子也能健康快樂地成長。

文︰沈雅詩

相約沈旭暉和太太一起做親子訪問，兜兜轉轉，最終收到沈生的短訊回覆：「frankly it's the domain of my wife, we both prefer individuality, thanks for your understanding」（坦白說，這是我太太的範疇，我們希望維持獨立個體，感謝你的體諒。」吃下沈先生送來的大檸檬，記者當然不爽，Bonnie卻替丈夫解畫：「他確實只精於國家大事、國際關係，照顧小朋友，並非他的強項。也多謝他信任我，讓我有一個自由度去教孩子。」

Bonnie與丈夫結緣於國際關係課，她曾任沈旭暉的助教，由相識、相戀至結婚，她笑指丈夫始終同一個模樣，只是沒想過自己變化會這麼大，由研究國際關係，轉去研究兒童與家庭教育，最近又修讀遊戲治療，「因為我想知道，怎樣做媽媽」，一個很簡單，但又令人動容的答案。

一句讚賞說話大有學問

沈家有兩名千金，分別是5歲的雪雪和3歲的雪糕，Bonnie從課本學到的育兒知識，都實踐在她們身上。如果說國際關係複雜，親子關係亦不簡單，一句讚賞的說話，已經大有學問，「以前我只知道不要讚孩子聰明，要讚他努力；但進修完，我便明白，原來這跟growth mindset（成長心態）有關。讚孩子一些不能改變的特質，只會令他覺得，事件的成功與自己無關，他沒有參與過；但讚孩子一些可以改變的行為，他才會覺得自己能參與這件事，會不斷嘗試去做好」。

由growth mindset說到依附理論（attachment theory），Bonnie興致勃勃地跟記者分享，實在忍不住打岔問一句：「這些沈生都沒有讀過，你有教他嗎？」愛夫深切的她，又把握機會為丈夫送高帽，「他這樣聰明，我毋須跟他說一遍。我相信，他看見我怎樣對待小朋友，即使他未必知道我在運用什麼理論，也應該明白我在做什麼」。

夫妻恩愛 子女健康成長基石

Bonnie是一個很有親和力的人，臉上總掛着陽光笑容。在家庭，她亦是扮演「正能量發電機」的角色，設法維繫一家人的感情。說實話，這個角色不容易，易地而處，要像她一樣身兼三職，既要工作，又要照顧一對年幼女兒，還要讀書進修，身邊卻沒有另一半分工協助，不抱怨才怪。不過Bonnie卻沒有這樣想，他說沈先生以另一種方式支持她，「雖然他確實不多時間陪孩子，但有一件事，他一直做得很好，就是他重視夫妻關係。直到今天，他每星期仍然會約會我，哪怕只是吃個下午茶、吃一頓晚飯或看一套電影，這都讓我感到被愛」。

她說，良好的夫妻關係，是孩子健康成長的重要基石，「這令我想起在美國前總統老布殊的喪禮上，他兒子小布殊的悼辭。小布殊說，很多人提起他爸爸，都會談及他做總統時的豐功偉績，可是，小布殊對父親最深刻的印象，或影響自己一生的並非這些，而是老布殊如何跟芭芭拉相愛逾70年。他從父親身上，學到如何維繫一個家庭」。

小布殊的說話，印證了Bonnie的一個信念，「如何令孩子感覺安全，以及感到身處在有愛的關係裏，你愛他固然重要，但夫妻彼此相愛，亦是一個最佳的示範。」

分配好爸爸任務 擔任「形象顧問」

當然，Bonnie看重夫妻關係之餘，也重視親子關係。「平日放工便回家，堅持每晚說故事，周六日亦盡可能整天都陪着她們。最近因為疫情關係，多了在家工作，相處時間又可多兩三小時。」

另一邊廂，她亦樂於為沈生「搭橋鋪路」，幫他「上位」做個好爸爸，「要發掘一些事情讓先生能夠參與。舉例，我知道兩個女兒認為能去屋苑附近那間超市，可以自己選一盒奶、買一杯雪糕，已是一件很重大的事，於是我便常常提議先生駕車載她們去。對先生來說，可能只是花10餘分鐘的時間，但對小朋友而言，已經是很開心、很難得的事情了」。

同樣，在孩子面前，她也刻意替丈夫塑造好爸爸的形象，「偶爾自己心靈不夠強壯時，也會想：『又是我？你可不可以幫忙一些呢？』但我總提醒自己要忍着，不要在小朋友面前說晦氣話。同一句說話，可以有不同的演繹方式：『爸爸今天又沒時間陪我們了』、『爸爸今天只陪了我們15分鐘』，但亦可以說成：『就算爸爸今天有工作，他也抽時間陪我們去超市。』她們如何看爸爸，分別就在這裏」。

Bonnie寄語天下媽媽，想家庭和諧，便要常常令孩子感覺到爸爸很疼愛他們，「當孩子這樣想，才感染到爸爸，令爸爸又覺得，原來小朋友跟我玩很開心。我們要為丈夫製造誘因，令對方感受到親子時間所帶來的愉悅，否則若永遠只得挫敗感，他一定『縮』，覺得自己應付不到，做不來」。

不愛太悠閒 拒做少奶奶

看見她終日奔波於家庭、事業與學業之間，戥她辛苦，問為何不「疊埋心水」做少奶奶，在家相夫教女，豈非更好？她立即耍手擰頭，「太悠閒的生活，我不行的，我不是那種喜歡『飲杯茶食個包』的人！」記者笑她說「風涼話」，Bonnie連忙解釋：「只因我太清楚自己，如果我的焦點只放在家庭，恐怕會終日聚焦在孩子不妥當的地方，不斷想糾正她們，又或者每天都追問着丈夫何時會歸家，這樣不論對親子關係、夫妻關係，都不健康。」

稱職媽媽︰眼觀六路 耳聽八方

因為和家人保持既親密又適度的距離，令Bonnie看得見沈先生的好，女兒們的美。「她們實在太可愛了！」Bonnie形容，雪雪像爸爸，沉靜內向，相反，雪糕卻是一個活潑開朗的小女孩。對着兩個性格截然不同的女兒，媽媽要很「心水清」，「就是讚賞，也要用不同的說話。我常讚雪雪『你很專注，觀察力很好』，妹妹我會讚她『你唱歌很好聽』」。

不過，姑勿論孩子性格如何，Bonnie認為，要做一個稱職的兩孩之母，最重要是眼觀六路、耳聽八方，「若家長回家後，只自顧自在滑手機，當聽到兩個孩子爭執吵架時，便大聲喝罵『不要嘈了』，那注定是失敗的處理手法」。

她笑言，雖然自己「肉身」並非每一次都參與在兩姊妹的耍樂之中，但眼睛、耳朵卻從沒有離開過她們，「當兩人有衝突時，若我能夠『實况轉播』整件事的前因後果，她們通常不用我多說，都會判斷到自己是對是錯，然後立刻停下來」。家長們，收到Bonnie的御夫教女術了麼？

[Happy PaMa 教得樂 第304期]