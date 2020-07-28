親子筆陣．玩創校長：如果9月繼續停課……

【明報專訊】看看今天香港的疫情，大家心底裏也不禁問一個問題：9月真的能復課嗎？萬一疫情持續，為了學童安全及防止社區爆發，學校仍然需要停課，究竟學生的學習生活會如何？疫情的新常態已經來臨，我們作為教師及家長的，應該在心理上作好準備。我們大膽來幻想一下，若新學年仍然停課的話，學生及學校的運作會如何。

學術教育：網上教學問題小

一般而言，學習可以分為學習「知識」、「技能」和「態度」3方面。如果新學年仍然停課的話，我相信，全港學校、教師都應該重啟網上學習，貫徹停課不停學，把課程進度、教學內容，透過Zoom、Cisco Webex或Microsoft Teams等視像會議系統，讓孩子在家中學習。學生功課亦可以透過網上電子方式或實體交收，讓學生收到教師的批改及回饋，讓學習得以繼續。假如新學年繼續停課，學生在學習知識及進度方面，問題應該不大。

德育教育：家長須出一分力

然而，我們要知道，學校其中一個重要的存在目的，是培訓學生全人發展及成長。學生除了學習學科知識外，亦要培養正確良好的態度。學校的德育教育，一般通過周會、服務、生命教育課，以及班主任日常與學生接觸等，去教導孩子正面的人生觀。這類型的教學活動，要在網上實踐相當困難。

事實上，要建立學生正確的人生觀，並不是把「誠實」抄寫5次便學會，學生必須通過與人相處，實際地體驗及經歷。如果9月真的未能復課，我深信便要家長在家庭教育方面下多點工夫。我也建議學校多在網上替家長安排相關培訓，好讓家長參與這部分的全人教育。尤其香港整個社會都處於負面氛圍，家長在疫情中更應負起這個角色，幫助孩子建立正面的人生觀。

師生關係：網上面見認識新教師

對比起上一個學年在農曆新年後才停課，新學年的情况完全不同。因為在上一個學年，學生至少還有半年時間上實體課，有跟教師及班主任親身相處過；但若9月新學年繼續停課，他們未見過新教師一面，便要馬上展開網上學習，由於師生認識不深，教與學都未必理想。那麼，學校或需要考慮安排兩個學年各科目的教師要有緊密交接，又或在開課之前，讓各科教師與家長在網上面見，好讓新學年的教師更理解個別孩子的學習需要，「復課」更順暢。

朋輩社交：安排網上學生互動時段

如果家長仍記得自己小時候的校園生活，與同學之間的相處應該是最深刻的一環。試想想新學年和你同一班的同學，部分素未謀面，各自在家中學習，同學朋輩之間，頓變成一種奇怪的關係。當然我們無法突破疫情社交距離的困難，也不應該強求孩子在疫情中仍然保持與同輩接觸，但學校亦可考慮，除了網上學科課程外，也可安排網上學生互動時段，讓教師替同學們設計一些互動環節，至少讓他們有討論及互相合作等活動，保持學生之間的溝通及交流，盡力補回無法面對面相處的時光。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介﹕一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第304期]