親子筆陣．網樂天地：別透過運動將體罰合理化

【明報專訊】父親＝魔鬼教練？

有一天，在場邊遇到一對父子在練習網球。父親咬牙切齒地向兒子作出嚴厲的訓示，目測只有5歲多的兒子正在像小朋友般撒嬌，祈求父親格外開恩，但在球場上該名父親彷彿「魔鬼教練」上身一樣，沒有半點憐憫之心，反而變本加厲地向兒子提出更加多苛刻的要求，語氣漸趨強硬，彷彿「恨鐵不成鋼」這5個大字就鑿在他的額頭上一般。兒子最後做不到父親心目中的要求，更被加罰20次掌上壓。試問一個5歲的小朋友又如何完整做到地上的掌上壓呢？兒子當然不能完成，但父親卻絕不退讓，認為兒子怎麼不聽話和不努力，兒子當場便淚流成河，場面淒慘。

研究：幼年受體罰 育出反社會人格

曾任教數間小學的網球校隊，都有一定避免體罰的意識。就算輕如罰企，都屬於體罰的一種，而現今教學亦都非常反對向學生實行體罰。很多研究都指出，體罰對小朋友有很多負面的影響，不單止降低了家長與小朋友的親密關係，還會引致兒童時期和成年後的心理健康問題，甚至提高小朋友的反社會行為，例如遇到困難時會以暴力發泄自己的不滿。受過體罰的小朋友也被發現有較低的認知能力和自尊心，以及在成年後會比較支持使用體罰。

與時並進 不要停留「想當年」

家長遇到小朋友不聽話時，亦應冷靜處理，不要受自己過往成長的迷思所影響。很多人心中所想「我都是這樣被打大的，現在不是幾好？」、「我試過很多方法，他們都是不聽從，我是迫不得已的」，正所謂今時唔同往日，以前的一套的確造就今天的你，但時代進步，理應與時並進。年長的一輩知道體罰給小朋友所帶來的傷害，就應立即停止，取而代之的是用耐性去告訴小朋友什麼才是正面的行為。溝通技巧和回應上，應更多讚美與獎勵小朋友的努力和表現，採用堅定一致的引導思考模式，讓小朋友感覺到備受肯定和尊重，從而達到正面管教的最佳效果。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第304期]