半職爸爸：「飲嘢飲快啲啦」

【明報專訊】跟讀小二的兒子吃飯，吃一口，放下手，魂遊太虛，手舉起，又一口，再次魂遊太虛。我早早吃完，看他慢條斯理模樣，忍不住吐嘈一句：「吃飯吃快一點可以嗎？」他不緊不慢，瞧了我一眼，見我手上拿着一瓶橙汁，說：「你喝東西喝快一點可以嗎？」

「看你吃得多慢，我早吃完了！」我教訓了他一句。可是，驀地想到，他反問的那句「你喝東西喝快一點可以嗎」未嘗沒有道理。我喝東西，也是一口，放下，再一口，自己不覺得有問題，反而被人催促要盡快一口接着一口喝光橙汁，內心也會覺得不快，覺得受到侵犯。如果喝橙汁的爸爸不想被人催促，吃飯的兒子不想被催促也是理所當然之至。

大人不覺得自己有問題

大人常常用大人的角度看事情，久而不覺有問題，但真正重要的事反而視而不見。《小王子》最重要的段落是，作者遇見小王子，從久未繪畫的畫作中找到知己。小王子一眼就看出「一頂帽子」其實是一條蛇把一大象吃了。

要求孩子吃飯吃快一些是一例，要求孩子做功課快些也是一例，其他還有要求孩子洗澡快一些、刷牙快一些、換衣服快一些，甚至上廁所上快一些。

為什麼要那麼快？大人會搬出1000個正當的理由，但那是真正的理由嗎？「為什麼吃飯要快？」如果兒子這樣問我，我真的答不出。是因為他要趕着上鋼琴課嗎？不是。是因為吃快一些會健康一些嗎？不是。是因為吃快一些方便大人洗碗嗎？可能是，但這是正當的理由嗎？

我們忘記了孩子有本能

也許，我潛意識覺得，吃飯太慢，會浪費時間，可是，節省的時間我打算讓孩子做什麼呢？他吃飯快了，節省了時間，我會說「真好，我們有時間一起踢球了」？不會。我根本不會因為他吃飯快了而多給他一些什麼。那我為什麼不假思索就要兒子吃飯快一點？我是在擔心他上學時因吃午飯太慢而吃不飽嗎？可能是，但我為什麼要擔心件事？如果他每天上學時因吃飯慢而無法吃飽，一天如是，兩天如是，3天如是，那麼，到了第4天，他一定會自動自覺吃快一些以填飽肚子，我又何必事先張揚、杞人憂天，要為孩子這種吃飯的本能而擔心呢？

偏偏，許多家長都不自覺地為孩子的本能而擔心，結果造成許多不必要的親子衝突。這件小事，真的給我很大的反省。能夠自主的地方，讓孩子自主吧。大人不想一邊喝咖啡一邊被人催促着，為什麼孩子事無大小都需要大人指指點點？信任孩子，是孩子可以健康成長的其中一種重要營養。不信任孩子，不知不覺間，孩子其實會受到無情的傷害。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第304期]