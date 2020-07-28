讀樂樂：橡皮筋有什麼好玩？

【明報專訊】你的小孩有沒有對一些莫名其妙的物件情有獨鍾？有一次，我的小孩在沙灘上撿了一堆奇形怪狀的石頭回來，為它們洗澡後，珍而重之地放入盒子，閒時拿出來把玩一番，有時把它們當作寶石，有時把它們當作「煮飯仔」的食材。又有一次，拆開包裹後剩下幾張氣泡紙殘骸，孩子又如獲至寶，拿來玩了一整個晚上，把它當作雪橇、滑板、裙子、劍。兒童的創意無限，自娛能力實在不容小覷。

吉竹伸介的最新繪本《這條橡皮筋是我的》，講述一個小女孩於地上撿到一條橡皮筋，因擁有一條專屬橡皮筋而雀躍不已。這條橡皮筋陪她一起洗澡、一起睡覺。小女孩想像長大後，可用橡皮筋束頭髮、扣鞋子、做耳環，把自己打扮得漂漂亮亮。她又想像可用橡皮筋把全世界的壞人統統綁起，把收到的情信全部綑起，並可用它來對付侵略地球的外星人。

大人眼中草 孩子手上寶

即使有人用金銀珠寶和貴重東西來交換橡皮筋，小女孩也決不會交出。讀到此處，身旁的孩子便會質疑說：「用金銀珠寶便可買數之不盡的橡皮筋了！」對呀！但小孩對自己鍾愛的東西都有種情意結，這或許是伴他入睡的洋娃娃，或許是安撫心情的小手帕，父母換個一模一樣的可以嗎？洗一洗可以嗎？小孩可是寧死不從的呢！大人眼中微不足道的東西，可是孩子們愛不釋手的寶貝。

當書中小女孩繼續天馬行空地想像把橡皮筋拿來作健身工具、彈跳工具和飛行工具的時候，橡皮筋竟斷開了。小女孩若有所失、左搖右晃，猶如晴天霹靂，最後慶幸在抽屜找到一個萬字夾而重拾歡欣。

「胡思亂想」妙用無窮

孩子單純善良，觀察力敏銳，想像力驚人，只要父母不要經常把「不好」、「不准」和「不可以」掛在嘴邊，盡量鼓勵和給予空間讓孩子的想像力迸發馳騁，他們定會發掘出各種事物的美妙之處、可愛之處。

吉竹伸介善於捕捉生活日常的趣味，細膩刻劃人物特性，是位觀察入微的作者，這與他的生活習慣有關。他最近撰寫的《胡思亂想很有用：吉竹伸介的靈感筆記》便提到，自己會隨身帶備一本行事曆，記下日常生活的一些「胡思亂想」，這些胡思亂想經常成為他日後繪畫或寫作的題材和靈感來源。善於發掘生活的趣味，或許從中引發的靈感，會改變你的一生呢！

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第304期]