家庭有教：「正面建構」加強婚姻關係

【明報專訊】日常生活中，配偶都喜歡與我們分享自己的好消息。美國心理學家Shelly Gable就發現，如果我們能夠運用「正面建構」去回應配偶的好消息，配偶會感到更開心，夫妻之間的關係亦會更好。究竟怎樣才可以做到「正面建構」呢？

妻子雀躍回應 丈夫心情興奮

比如說，丈夫興致勃勃對妻子說老闆十分滿意他在上一個計劃的表現，還在其他同事面前大力讚揚他，說下次一定會讓他帶領這種計劃。這個時候，妻子可能會有以下4種不同的反應：

反應一：

「我自己還有工作未做完呀！」

反應二：

「你老闆又沒有加你薪水，你這麼高興做什麼？你上個月晚晚加班工作，晚晚也不在家吃飯，孩子見你一面也難！下次再帶領這種計劃，孩子可能連你的樣子也忘記了！

反應三：

「真好！」（完）

反應四：

「老闆在大家面前讚你？他怎樣說？其他同事又怎樣說？上一個計劃其實是關於什麼的？下一個計劃又會幾時出現？你一定做得好好！之前的努力沒有白費！我真的很替你高興！」

大家不難看出，反應一的潛台詞是「我不在乎你的分享」、「我有更重要的事要做」。反應二的潛台詞是「你口中所說的好消息，其實是壞消息，只是你看不到而已」。反應三代表妻子贊同丈夫的看法，但不大有興趣知道好消息的內容和丈夫的想法及感受。唯有反應四，妻子對丈夫的好消息表現雀躍和感興趣，所以問了一個又一個的問題。而丈夫在回答這些問題時，恍如重新經歷一次這些美好回憶，所以心情也再度興奮起來！當然，看到自己的另一半為自己感到這樣高興，自然會更愛惜這個好伴侶了。

「正面建構」也可以加強親子關係！可收看Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片：youtu.be/W8nEtsDfUIk

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第304期]