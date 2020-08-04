名人親子：細So一家惜食 Ugly food 「芝」味有營

合力炮製：Wing和細So用一些常被送進超市「特價區」的剩食為我們示範兩個好味家常菜。原來他們平日甚少一起下廚，三餐均由太太主理，細So則偶然會入廚房弄些他最愛的菜式如關東煮、咖喱等。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】半年下來的疫情令人們的生活模式大大改變，撇開每日即棄口罩，外賣餐具對地球造成的傷害不說，家家戶戶因疫情而囤積大量食物在家，有些食物買得太多，最後吃不完又白白浪費。

藝人蘇耀宗（細So）與太太陳穎楠（Wing）希望從小教導小朋友減少浪費食物的美德，既然這段日子大家都在家下廚，不如就從拯救ugly food開始，合力炮製你我在家都做得到的簡單食物，把其貌不揚但營養價值依然豐富的ugly food變成美味佳餚，令剩食也可以華麗上桌，成為正餐的主角。

文：顏燕雯

細So平日主要吃蔬菜和海鮮，甚少吃肉，但當他看見兩個兒子吃剩食物時，無論是肉是菜，他也會替他們「清理」，把剩食吃光。「始終小朋友總有些時候胃口欠佳，為免浪費，我都不介意吃他們剩下的食物。」對於飲食，他跟6歲的Jack和4歲的Max一樣沒太大要求，偏偏另一半Wing熱愛鑽研廚藝，還不時自創食譜，家中少不免堆滿各種食材。「太太煮的東西的確很好吃，不過有時候真的買得太多！我們家中曾經有兩個雪櫃，食物經常堆得滿滿，因為她認為每種食物總有一天會用得着。記得有一次打風，她說沒法去買菜，就決定用家中儲存的食物來打邊爐，結果那天打邊爐的材料有肥牛、生蠔、鮑魚……可想而知我們積存了多少食物。」自其中一個雪櫃壞了而丟掉後，細So笑言太太買食材時便謹慎多了。

發揮創意 菜頭菜尾變佳餚

平日Wing負責打點全家人的一日三餐，她說3個男士對於吃很隨意，反而自己要求很高，希望每餐都有不同款式。「我煮什麼，他們也不會投訴，喜歡的便吃多點，甚至天天同一款也沒所謂。但我喜歡有多些變化，或者他們會想：由她吧，讓這個女人開心便好。」看Wing在IG分享的食譜，便知道其設計菜式多樣且材料豐富，但她強調自己不會追求昂貴食材，只是在煮法上求多變，反而細So有時會拿她用剩的「菜頭菜尾」，自由發揮地下廚。

極品芝士皮煲湯添香氣

剩食有用剩的蔬菜、肉類、奶製品，也可以是樣子醜怪的ugly food，這些看來不太漂亮的食材，可能是缺了一小塊葉的西芹，或顏色比較深的番茄。它們外貌不出眾，但營養價值不變，只要花些心思，便可變成美味的食物。如這天Wing為我們示範的番茄雜菜湯，看似平平無奇，但加入芝士皮後便足以把整煲湯的味道提升到另一個層次。Wing說：「芝士皮簡直是剩食中的極品！我有一個朋友是開麵包店的，他說這些芝士皮一般都會扔掉。但後來我們發現外國有大廚教人用這些芝士皮煲湯，無論白湯或紅湯，一開始時便把它放進煲，可以增加整煲湯的香氣。」他們一家人希望人人多行一小步，不再浪費剩食，令社會更美好。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]