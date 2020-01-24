本周FOCUS．採訪手記：在家有個賢內助

【明報專訊】上期《Happy Pama教得樂》的封面故事，是專訪沈旭暉的家庭軍師——吳凱霖（Bonnie），由她分享相夫教女的「基本法」。由於Bonnie是我們的專欄作家之一，所以我之前跟她一直有頻繁的接觸，但僅限於WhatsApp或通電話；直至今次訪問，大家才現真身。雖然是初次見面，感覺卻像故友重逢，兩個女人話題多多， 很有趣。

活用最強「武器」 精簡解釋政治

雖然我的婚齡和做媽媽的「年資」都比Bonnie長，但從她身上，我卻學到很多御夫教女術。由衷佩服她把女人最強的武器——溫柔，發揮得淋漓盡致，這偏偏是我最弱的一環，實在有需要向Bonnie借鏡，並多加練習啊！不是賣花讚花香，上期錯過了的讀者，強烈推介登入網址（bit.ly/2X7Puet）重溫好文。

今次拜訪沈家大宅，雖和沈旭暉緣慳一面，但從他太太口中，也聽到不少有關沈生平日跟兩個寶貝女的相處點滴。起初還以為作為國際關係學者爸爸，必然會從小培養兩位千金的政治意識，但原來我想多了，「印象中唯一一次，是解釋過什麼是選舉」。Bonnie說，今年初丈夫到台灣觀看總統選舉，返家後大女兒雪雪好奇問爸爸，什麼是選舉，於是丈夫便從行李箱拿出韓國瑜公仔和蔡英文公仔，問兩姊妹喜歡哪一個，結果二人不約而同選了個女的，沈生隨即宣布︰「既然你們都選這個，這個便贏，這就是選舉了！」嘩，果然是教授，簡而精的教導，連小朋友都聽得明。

藉手信教育女兒 另類親子活動

沈家雖然不談政治，但卻經常分享「國際小知識」，「先生喜歡去旅行，每次也會買點有意思的手信給兩個女兒。例如在毛里裘斯便買了『渡渡鳥』毛公仔回來，之後講講這種動物絕種的故事；去索馬里蘭就買了支國旗回來，和雪雪一起研究。」聽着聽着，其實沈生也不如Bonnie口中形容的「cool」，只不過是他喜歡另類的親子活動罷了。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第305期]