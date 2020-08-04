活動推介：趁暑假讀「十本好讀」

迷倒小學生：《大偵探福爾摩斯 43 時間的犯罪》是小學生最愛書籍的第1位。（網上圖片）

【明報專訊】今個悠長暑假，學生因疫情而減少外出活動，不妨利用閒暇投身書海，讓閱讀連結不同時空、地域的人們，從中感悟世界。香港教育城剛公布第17屆「十本好讀」各組別的得獎好書和最愛作家，絕對是中小學生的參考指標。

今屆「十本好讀」因應停課而推行網上投票，破紀錄有464間學校參與。小學組方面，以偵探及科普類書籍最受師生歡迎，包括《大偵探福爾摩斯 43 時間的犯罪》、《屁屁偵探讀本：怪怪偵探事務所》、《Q版特工 39 解密》，以及讓孩子挑戰21世紀技能的《STEAM大挑戰：32個趣味任務，開發孩子的設計思考力＋問題解決力》等。而本屆「小學生最愛作家」則由香港偵探推理小說作家厲河奪得。

中學組方面，師生均喜愛幽默作品、社區故事及生命教育書籍，包括圖文並茂的幽默小品《十分［ ］的貓》，溫暖社區故事《我們都是這樣在屋邨長大的》，以嶄新角度思考死亡的《生死教育講呢啲》，以及集合25個克服艱苦、翻越障礙故事的《眼紅紅》。當中，《眼紅紅》作者游欣妮更以細膩筆觸，獲選為本屆「中學生最愛作家」。

另外，語文及實用工具書也在中、小學師生心目中佔一席位，包括中學生組的《白貓黑貓系列：趣味學世界文學》；中學教師組的《阿濃陪你讀唐詩》和《讀圖識中國歷史》；以及小學師生均有選出的《鬥嘴一班辨錯別字》等。

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[Happy PaMa 教得樂 第305期]