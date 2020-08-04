學好英文：突破傳統教材 營造外國語境 跳出教科書 學地道英語

【明報專訊】想孩子學好英語，是很多港爸港媽的心願，但要達成目標，並不能完全假手於學校，打造居家英語學習環境，同樣重要。坊間有不少專攻幼兒市場的英語教材，鼓勵孩子從小在家中「上課」，最新加入戰團的，是D Mind & the Prince。全套教材有超過16個類別和160個組件，滿足0至6歲幼兒在不同階段的學習需要。

文︰沈雅詩

關於如何讓孩子在幼兒時期開始學好英語，不少爸媽都十分緊張。D Mind & the Prince是由新世界發展旗下的教育部門D Mind Education所開發，在經濟低迷下，仍然有信心以63,800元的售價進軍市場，當然有不少賣點。教材找來英國語言學大師Professor David Crystal做生招牌，由他擔任英語教學及內容設計顧問，強調並非教授教科書式的英語，而是一些課本裏學不到的地道英語。

D Mind Education聯合創辦人麥嘉隆（Ben）表示，一直以來，在香港土生土長、接受教育的香港人，即使應付到閱讀或書寫英文，但真正和外國人溝通時，仍然有不少障礙，「有同事告訴我，中二那年去英國讀書，聽到教師說明天是體育堂，請大家帶trainer回來，他大惑不解，一頭霧水，怎樣找個教練帶回來呢？後來，他才知道，原來trainer在英國解作運動鞋。同事不明白，是因為從小到大，都沒有從教科書接觸過這種說法」。

因此，D Mind & the Prince銳意突破傳統英語教科書、教材的框架，希望讓小朋友學習真實世界會運用的英語。「像外國小朋友成長的語境般，他們會講的英文，你小朋友都會學到。而且不論美式或英式英語，我們都會涉獵。」Ben說。

28繪本4主題 培養品德擴闊視野

由布書、board book（紙板書）、phonics卡到picture book（繪本）， 這套教材也包含其中，不過，說到最有驚喜的，一定是那28本繪本。先不談內容，單是繪本的插畫，已經極高水準，明顯有別於坊間一般的英語教材。D Mind Education副首席培訓師（英語教學）張頌恩（Lily）透露，這些繪本集結全球優秀作家、插畫師精心創作，包括英國、美國、澳洲、德國、芬蘭、意大利等，是世界級作品。「想幫小朋友學好英語之餘，也培養他們藝術欣賞能力和美學素養。」

AI點讀筆追蹤分析進度

繪本內容圍繞4大主題，包括「世界公民」、「綠色生活」、「數碼原居民」和「生活技能」。Lily形容，這些都是劃時代的概念，透過閱讀，提高幼兒的品德情商之餘，也擴闊他們的世界觀及視野。

跟許多英語教材一樣，D Mind & the Prince亦配備點讀筆，但結合了人工智能科技，Lily解釋，此筆最大用途是幫助在職家長，了解孩子在家的學習進度。「小朋友用這支AI筆點過什麼，所有數據都會傳輸到家長的App裏，家長便會知道他今天看過什麼書，有需要可跟他再重溫。另外，系統儲存了這些大數據之後，會整理和分析，專員便會按着這些資料，定期聯絡家長，提供一些建議，讓孩子學得更有效能。」

教材除有過百本圖書外，還有很多與學習主題有關的毛公仔、海報、遊戲配件等，小人兒見到，肯定十分興奮。不過，值得一提的是，全套教材雖然分初生至6歲的程度，但不設分售，家長需整套入手。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]