親子筆陣．媽媽維特：我家的切口

【明報專訊】早幾天，我帶着認命般的覺悟，跟老公說：「看來我們家已有一個切口了。」老公隨即意會苦笑：「對啊，就是切口。你現在才發現嗎？」原本，我們都沒想到會有這個啼笑皆非的發展……

正如幫會切口都有緣起，我家的切口也可考詳。話說，孩子們都會有一個「詛咒敏感期」，這階段的孩子儘管單純可愛，卻會對一些髒話或罵人的話「如獲至寶」，常常掛在口邊。疫情數月，我家常以桌遊為樂，大人小孩都十分享受對弈過程，有時連大人都變得孩子氣。有幾次，老公忍不住脫口叫「頂」，孩子們耳濡目染，竟成為日常用語。

在此之前，我曾跟兩個仔講性教育，提到性話題素來被主流文化抑壓，卻又成為侮辱他人的語言，粗口由此而生。我簡述了幾個廣東話粗口的意思，又告訴他們，在大人世界，粗口有時會用來表達極大的憤慨或增強語氣，在面對敵人時能增加自己氣勢，歷史上就曾有一位令人景仰的將軍袁崇煥，打仗時愛把粗口掛在口邊。然而，粗口大都源於侮辱對方以至對方家人的性器官，要明白這是很傷人的說話，在普通場合不宜使用。而他們作為純真的孩子，理論上不會碰上需要應用粗口的複雜處境。所以，小朋友粗口爛舌只會予人沒教養的觀感，被師長訓斥。

聽了有關粗口源流利弊的講解，小子們都反應正面，明確知道粗口因何「說不得」。然而，當涉及「委婉版」的「頂」字，界線就變得含糊了。「頂」字詞源說法不一，有說的確來自粗口，有說是某個粗口字的變音，也有人覺得只是俗話而非粗口，能助增強語氣而未及粗口不雅。但不管如何，小孩子開口埋口「頂」，始終令人側目。我於是告訴兩小鬼，濫用「頂」字有失斯文，也讓我聽着難受。老公也同意有問題，決定以身作則，少說此字。

「左丁右頁」成為「魔力詞」

最初兩個孩子都答應不用這字，但尚在K3的老二畢竟自制力較弱，之前又已琅琅上口，一時間沒法完全甩掉。當然，我明白這是自然的過渡，只要給予耐性他就會慢慢改變，最好的應對方法是不要在意，忽略和淡化。然而，小五的老大並不明白我的用心，不斷地警惕弟弟：「啊，你又講個頂字！」

哥哥下下子挑錯，反而強化了弟弟的使用。弟弟由最先的不好意思變成對哥哥不服，再變成故意耍淘氣。「偉大」的頂字，遂晉身成為吸引別人注意力的「魔力詞」，他愈說愈得意。我提示哥哥，不要理會弟弟就好。但哥哥始終按捺不住，而為免自己也說出那個字，他還想到換個「較高明」的說法來提醒弟弟：「啊，你又講『左丁右頁』啦！」

意想不到的是，這個「左丁右頁」成為更加「偉大」的「魔力詞」。哥哥在自己想說「頂」、例如在棋盤上運氣不好的時候，會連珠炮地說好多次「左丁右頁」。弟弟為了不輸哥哥的「高階」形象，也極力模仿。很快，「左丁右頁」成為最新一期的潮流語，甚至還打入了爸爸的詞彙榜。

發展至此，我只覺最好的處理方法，還是撒手不管。漸漸，這個「左丁右頁」由原來的咒罵功能「昇華」，成為孩子們之間的戲語，甚至是只有我們這家人才懂的暗語。當一個孩子叫出「左丁！」，另一個就即時接口「右頁！」。就這樣，誕生了一個叫人無言的切口。

我小時候家中沒有秘語，但我和弟弟有小兒的遊戲語，我們會互相發出「嗯嗯」聲，讓對方猜自己說了什麼，神奇的是我們多數都能猜到。我想，擁有聽得懂自己的人，就是幸福的一種。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]