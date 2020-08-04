民房四寶：心中的小星星

【明報專訊】疫情再次嚴峻，本地確診的數字持續增多，全港學生提早放暑假，父母也多選擇留家辦公，這段時間大家都比之前謹慎，減少外出，一家人在同一屋簷下，朝夕相對，原是難得的美事。可是，當父母看着孩子，就不期然想起他們可能因停課而落後的成績、沒完成的作業、未翻過的圖書…… 心，就焦急起來。 旁邊的孩子，或許光是坐着、玩着，也會招來責罵：「拿書出來溫習吧！做了暑假作業沒有？有沒有看圖書？你這樣如何讀上去？為何你可以這麼懶散？你這樣將來什麼也做不了﹗」 這些情節、對白，日日如是，孩子就是沒有改變。有當父親的朋友在群組中苦笑道：「這個暑假才剛開始，何時才結束呢？」難道這不是孩子的心聲麼？

你懂得關心孩子麼？

我們作為父母，整天被困在家裏，想改變孩子之先，或許，自己也要先有所改變。想起一套多年前的印度電影《心中的小星星》（Taare Zameen Par），筆者推介了給群組內的家長朋友看。即使未能完全改變父母對子女的想法，至少，在看電影的時候，也能把目光稍為離開孩子一會，給大家一個喘息的空間。電影的主軸看似是藉一名患有讀寫障礙的三年級小男孩Ishaan的遭遇，批判印度長久以來只標榜分數、成績、競爭的教育制度。在講求紀律、服從的學校文化下，學生的學習需要、興趣，甚至天賦潛能也會被擱在一旁。成績追不上的就是失敗者，失敗的原因不在學校，問題總是歸咎於學生本身。然而，在我來看，這套電影真正的主軸是對家長們的挑戰：你懂得關心你的孩子麼？你眼目所注視的是孩子的成績，還是他的獨特和需要？故事中小男孩的生命，因為遇上一位真正關心他的教師Nikumbh而徹底改變，不只是成績上的改變，而是生命的轉化，重新注滿色彩。關心孩子，是讓他們感到被關心，重要的是按孩子喜歡的方法去做。父母費盡心力為子女安排最好的學校、找來最好的補習教師，也許，孩子所要的只是一個擁抱、一個一起做手工的下午。

父母願意改變 是孩子的幸福

疫情下，我們都要珍惜可以跟孩子相處的時光，明白父母都會憂慮孩子的將來，特別當他們所做的一切都不如你所願時，我們或會氣得破口大罵。故事中的教師曾向小男孩的父親提及一個關於所羅門群島的傳說。原來島上的居民當要在森林開闢土地耕種時，他們不用斧頭把大樹砍掉，而是圍着大樹對它不斷辱罵，不用幾天工夫，大樹就會枯萎，倒下死去。傳說歸傳說，但這也是對常在憤怒中的父母的善意提醒。有朋友在觀看電影後說：孩子的幸運，是因為遇上一位懂他、關心他的教師。事實上，家庭遠比學校重要，不是每一個孩子都能幸運地遇上一位好教師，但是，他卻可以遇上懂他、關心他的父母。在這個不一樣的暑假，若父母願意為孩子作出改變，孩子不是幸運，而是幸福。今天開始，學習欣賞孩子的獨特、了解他們的需要，讓他們的生命因着你的改變，同樣有所轉化，重新注滿色彩，享受一家人在同一屋簷下，朝夕相對的每一天。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第305期]