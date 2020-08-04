日式育兒記：飼養獨角仙

【明報專訊】7月無聲無息地完結，夏天已過了一半。日本雖然沒有再停學，但因為疫情關係，MJ的幼稚園也提早放暑假。今年跟往年不一樣，不祈求去海外度暑假，全家人平安健康已十分滿足。

捉昆蟲觀形態後放生

每年夏天，也是昆蟲四處覓食的時節，公園裏不難發現蝴蝶、蚱蜢、螳螂、甲蟲等的蹤影。日本小孩一般也會戴上帽子、手執一把長長的網，再預備一個100yen店的昆蟲觀察盒，有的在撲蝶，有的在捉蚱蜢，有的甚至會去捉蟬，好不忙碌。MJ一向也對動物有濃厚的興趣，今年更開始對昆蟲有興趣，每天也跟同學到公園捉蟲，那一般捉回來的昆蟲會怎樣處置呢？日本媽媽說所有在公園捉到的昆蟲也一定要放生，一般捉蟲只是讓小朋友觀察一下昆蟲的形態，觀察過後便放走，有些小孩卻會先帶回家，從昆蟲圖鑑上看看其名字及特徵，然後再放走。

獨角仙完成任務後死亡

不過日本媽媽說也有例外，那便是國產獨角仙。日本男孩對獨角仙可以用瘋狂來形容，因為獨角仙外形漂亮，一年一生，所以很多人也會當寵物養。MJ有個同學仔特別喜歡獨角仙甲蟲，家裏飼養了多隻獨角仙，久而久之，MJ也開始嚷着要去捉獨角仙。每年夏天，是獨角仙出沒的季節，獨角仙一般以樹汁和腐爛食物維生，所以在樹林或枯葉上會找到覓食中的獨角仙，但因為獨角仙是夜間活動的昆蟲，所以要捉野生獨角仙，必須在晚上至清晨這段時間。我老公也是個昆蟲狂熱分子，他們倆一早5時多出發到河邊捉蟲，可惜捉了一朝也撲空，幸好有個哥哥見到MJ也是去捉蟲，送了他一隻雌性獨角仙。這個哥哥更建議我們去寵物店幫這隻獨角仙配種，讓牠們繁衍下一代、觀察牠演化的過程，聽罷，昆蟲父子立即到寵物店買了一隻雄性獨角仙。由於7月中至8月中是獨角仙交尾高峰期，我們也準備了一個交尾set（如想獨角仙交尾，一定要放牠們在一個小盒子。從網上看獨角仙一般只會交尾幾次，而我們家兩隻獨角仙卻交尾一星期，一個星期後，我們便將牠們換到一個大盒子，以及預備好一系列產卵set（要特別買產卵木，更要先浸水5小時，再放涼4小時），之後數天看見雌性獨角仙不斷轉入泥土，我們猜會不會是產卵成功呢？但不到一星期雌性獨角仙卻突然死亡，MJ非常失望，以為產卵失敗，當爸爸想埋葬獨角仙之際，卻發現牠身旁有白色的卵，然後找找看，發現最少有15個卵，兩父子又悲又喜。

獨角仙一生的任務，便是要繁衍下一代，而獨角仙媽媽在死前也終於完成了這個使命。大自然真的十分奇妙，我雖然不太喜歡昆蟲，但也樂於研究各種昆蟲的生態，有幸可以伴着兩個兒子，一同開拓大自然的奧秘。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第305期]