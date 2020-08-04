論盡教育：鑿壁偷光現代版

【明報專訊】報載升中試放榜之日，浸信會天虹小學6年級學生袁登華獲派第一志願，開心之餘，最想多謝校長。事緣停課期間，他家中無Wi-Fi，無法上網，於是坐在校門外，借學校的Wi-Fi餘波上網學習，最後校長送他Wi-Fi蛋，讓他在家學得輕鬆。

家無網絡 坐校門借Wi-Fi網上學習

鑿壁偷光是一個很勵志的故事：西漢大學問家匡衡幼時家貧，日間要工作，只有晚上才有時間讀書，但窮得連買油燃光的錢都沒有。偶然見到牆壁有一點光，大喜，把牆壁的小孔鑿大，每天晚上就借這燈光讀書，終成大儒。袁登華小朋友家中沒有Wi-Fi，上不了網，要到學校門口借用學校的Wi-Fi，情况和西漢匡衡類似。匡衡終成大學問家，袁小朋友考獲心儀中學，都以喜劇收場。

天虹小學校長馮耀章知道自己的學生在校門外重演現代版的鑿壁偷光，送贈袁小朋友Wi-Fi蛋，讓他可在家上網做功課，這份體貼的心意當然值得鼓掌。但王師奶想知道袁登華同學是否該校唯一不能在家上網的學生？天虹小學位處公屋區，區內家庭未必負擔得起每月Wi-Fi費用，或家長根本不知Wi-Fi為何物，不會在生活重擔之餘有顧及此。相信天虹小學數百學生中，家無Wi-Fi者不止袁登華一人。

袁小朋友聰慧，知道在校門外可借助學校的Wi-Fi餘波，又啱啱遇着剛剛，給善心的校長知道，於是贈以Wi-Fi蛋。袁小朋友跨網選校成功，又懂得感恩，造就此現代版鑿壁偷光美談。小婦人忽然憂上心頭，那些窮得家無Wi-Fi，不懂得到校門口截取電波，又不能適逢其會給馮耀章校長目光所及而贈送Wi-Fi蛋的其他學生，學習必受影響，心靈必受打擊。所以實行停課而在網上學習前，學校有責任調查上網人數，有困難的要一一協助，一個都不能少。即使只有一個學生不能上網，都是不公平、不公義，學生所受的打擊是一生的。走筆至此，要補上一筆，小婦人無意責備學校，馮校長肯定是一位愛護學生的好校長，否則不會有送Wi-Fi蛋之舉。小婦人之所以絮絮叨叨，無非春秋責賢者之意，或者天虹小學僅袁小朋友一人無力上網而已。

停課不停學 基層學生陷困境

王師奶今年3月10日在本欄寫〈停課不停學的後遺症〉，提到內地因新冠疫情影響，中小學要求學生在家中上網聽課。河南鄧州一名14歲女生，全家3姊弟，父親左腿殘疾，母親患精神病，父母左支右絀才買得一部智能手機。停課期間，3人共用一機，案中女生佔用時間少，因此欠下許多功課，學校考試那天，情急之下自尋短見。王師奶自然不認同該14歲小女生的自殘，但心酸之餘，認為學校該負40%責任。學校停課不停學，用心雖良苦，但明知學生家境大都貧困，無法網上學習，是趕部分學生入無法克服之困境，責無旁貸。

學校行政人員，要了解學生處境，如大部分學生來自公屋或劏房，家長大多是販夫走卒，收入有限，則推行與財政有關的活動時要體貼、諒解，多給予溫情，照顧，有赤子之心。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

[Happy PaMa 教得樂 第305期]