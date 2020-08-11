爸媽延夢：爸媽圓插畫師夢 一家「藝」力創繪本

三公子在創作期間，興之所至，把Frankie的星戰白兵改頭換面，替它塗上七彩衣服，成為有趣的小插曲。（受訪者提供）

【明報專訊】人到中年，為工作、為家庭、為兒為女，青葱歲月發過的夢，早已拋到九霄雲外。Wing也一樣，念廣告設計的她，夢想成為兒童繪本插畫師，可是結婚之後，生兒育女，生活都圍着丈夫兒女團團轉，夢想已經變得遙不可及。有社企為了幫爸媽實現夢想，毋忘初心，鼓勵他們參加「今生不做機械人延夢計劃」，為自己的人生路添上更多色彩。

爸媽們，還記得你們的夢想嗎？

文︰沈雅詩

Frankie和Wing是青梅竹馬的同學，二人同念廣告設計系，「當時太太有個夢想，她想做兒童繪本插畫師」，但隨着這對小情侶畢業後投身社會工作，努力儲錢，組織家庭，誕下第一個小孩、第二個、第三個、第四個……這些年來，Wing日夜只守着她的兒童畫室，Frankie則努力經營他的製作公司，出版繪本這回事，已經成為陳年舊夢。

子女助創作 結集不同風格

直至去年，身邊朋友告之，有社企專門幫人「追夢」，於是二人「膽粗粗」寫了一份計劃書，參加一個叫「今生不做機械人延夢計劃」，他們向計劃的主辦單位籽識慈善基金表達，想以「李氏家庭小故事」創作繪本的心願，結果成功獲批，並得到1萬元資助額，夫妻得以攜手實現冰封了19年的夢想。Frankie說：「坦白說，今時今日在香港出書，是一件非常不切實際的事，全賴有贊助，我們才可以做這件任性但十分有意義的事。」

此書背後的創作團隊陣容十分「龐大」，除Frankie和Wing擔大旗外，還找來李家9歲大小姐、6歲二小姐、3歲三公子和10個月大的小公主鼎力相助。爸爸說：「大女在角色造型上有很多想法，也有參與繪畫工作；二女是一個很狂野的人，很喜歡做實驗創作，她會把洗頭水、指甲油、顏料溝在一起，然後塗抹在畫紙上，帶來很多驚喜；三子主力塗鴉；至於BB，我們打算把她的手印、腳印來做書本的花紋。」夫婦形容，這是一本結集不同風格、和而不同的繪本。

事實上，這本繪本除了屬於李氏一家，還屬於所有家庭，「我們一家人有不少經歷，尤其大女兒曾經患上焦慮症，需要社工跟進，做父母的，也很徬徨，當時我們怎樣面對和處理呢，很想和大家分享」。Frankie說，藉繪本圓夫妻夢之餘，也希望感染身邊其他人，「最想告訴各位家長，小朋友不是我們的負擔」！

藉繪本告訴家長 孩子不是負擔

Frankie笑言，常為自己的「多產」而驕傲，但六口之家，也總有吵鬧的時候，「沒錯，孩子長大了，的確不及BB時可愛，甚至會頂嘴，做家長有時的確會很煩很倦，不止你們經歷，我們也在經歷。所以想透過經鬆的畫面，讓大家笑出來，其實沒什麼大不了，這只不過是一個過程，日後回頭看，你會覺得是值得的」。

此書原先計劃在今年書展推售，但因疫情關係，導致出版日期一再延遲，Frankie承諾有拖無欠，「明年書展一定和大家見面」！他又呼籲家長們，疫情期間，反正全世界也停擺，不妨趁這段時間去重拾夢想，「如果人生沒有夢想，剩下來的，就只有金錢，但有時候，夢想的價值，是超越金錢」。

[Happy PaMa 教得樂 第306期]