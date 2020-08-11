與別不童：家長「放手」 助發掘興趣 跆拳小子踢走聽障不幸

文佩施（右）認為跆拳道是一種刻苦的運動，能幫助柏醇培養忍耐和堅毅的精神，因而提議他報名學習。（受訪者提供）

開朗自信：在父母的溺愛下，柏醇曾是一個害羞沒自信的孩子，但現在已逐漸變得開朗，更懂得在鏡頭前擺甫士，擁着爸媽。（林靄怡攝）

跆拳道不單改變了柏醇（右）內向的性格，更令他更獨立，李兆光（左）經常陪兒子練習，加深了父子間感情。（林靄怡攝）

【明報專訊】所有父母都希望孩子健康成長，但若不幸地，子女天生聽障，為人父母如何面對？有家長選擇逃避，冷淡看待；有爸媽則溺愛孩子，彌補小人兒的不幸；亦有人積極尋找出路。一個聽障孩子的爸爸，經歷過以上所有的心路歷程，雖然路途顛簸，但最終讓兒子找到方向。或許他的故事，可帶給同路人一些啟示。

文︰許朝茵

人稱「柏醇爸爸」的李兆光，11歲的獨生兒子柏醇，於出生翌日在聽力普測中確診雙耳嚴重聽障，須永久佩戴助聽器。之後柏醇在香港聾人福利促進會（簡稱：聾福會）的早期教育及訓練中心，以及轄下的白普理幼兒中心，接受學前教育及各種訓練。他現在於主流小學讀五年級，並定期參加聾福會將軍澳綜合服務中心舉辦的補習及興趣班。

記者在第三波疫情來襲前，到聾福會和柏醇一家見面。採訪前，已收到該會職員的提示，指柏醇性格較內向，對陌生人或會較冷淡，表現慢熱，未必可回答問題。不過，甫見面，柏醇笑容滿面，更主動向記者揮手打招呼，親切友善，絕對是意料之外。香港聾人福利促進會家長資源中心中心主任（註冊社工）文佩施笑稱，這天柏醇和父母一起來做義工，幫忙製作中心所需的用品，或許做得很開心，所以表現較熱情，連帶在採訪拍照時，也懂得在鏡頭前擺甫士，一點也不羞澀。

爸媽曾溺愛 兒子內向沒自信

李兆光指出，以往兒子的確很內向、被動及沒自信，做事欠堅持和依賴父母。「他天生有嚴重聽障，我們身為父母覺得好像虧欠了他，因而加倍照顧和遷就他，甚至變成溺愛，不自覺讓他留在『舒適區』，慢慢令他有這些性格。」文佩施解釋，父母過度照顧及保護，反而令孩子認為自己沒有解決問題的能力，父母不在旁即顯得徬徨無助。因此，想提升孩子自信，首要是家長先「放手」，「我鼓勵柏醇爸媽不要再幫兒子做事，應教他去做，過程中要讚賞孩子的努力」。

跆拳培養忍耐、積極、堅持

柏醇爸媽一方面逐漸「放手」，機構一方面助柏醇發掘興趣。對柏醇來說，最大的轉捩點，是學習跆拳道。當時聾福會舉行跆拳道興趣班，文佩施認為，跆拳道是一種堅毅刻苦的運動，可讓柏醇學到忍耐、積極及堅持有決心，因而提議他報名。

要認真學習跆拳道，並非輕鬆事，需要定時練習及伸展肌肉，偶然柏醇練得疲累辛苦，爸爸看在眼內，也感心痛。但當看見兒子漸漸變得堅強自信時，則倍感安慰。李兆光指出，起初柏醇學習跆拳道時，每個動作都要教練點頭示意正確，才有信心繼續，後來他逐漸上手，愈做愈好，導師也讓他擔任大師兄的角色，不時帶領師弟做熱身等，令他知道自己有一定的能力。「柏醇在堂上每個動作都是靠自己控制，再不能如以往般，依賴父母幫忙，慢慢懂得自己去解決問題，自理能力也提升了，就連日常做功課也會自動自覺去做。」

故事以外，還有一段小插曲。話說，柏醇年幼時，爸爸對他的聽障感到很徬徨，不知如何面對。有一晚，李兆光在電視無意中看到一個港台節目，內容是講述一對聽障父子，在節目中，那名父親提及要接納兒子這句說話，對李兆光猶如當頭棒喝，最後受到節目啟發，不單接受兒子的缺陷，更努力為柏醇尋找支援，讓他早日接受言語治療。

後來，李兆光知道，如今兒子的跆拳道導師Ben sir，正是當日港台節目中的聽障兒子何念澄！「真的喜出望外，更希望借Ben sir的成功，鼓勵柏醇努力克服各種挑戰。」同時，為了和兒子同行，寡言的李兆光更積極走在社會前線，為聽障孩子爭取權益，並成為關注聽障學生權益會的委員，和兒子一起積極面對人生。

[Happy PaMa 教得樂 第306期]