親子筆陣．童繪遊樂場：草圖3部曲（2）

透過水彩的濃淡，營造出主體與背景，效果較木顏色來得明顯。（繪圖︰Mr Liu）

炭筆簡潔但展現效果強烈，配上淡淡色彩緩和一點也不錯。（繪圖︰Mr Liu）

朦朧的大自然色彩背景，用「乾粉彩」表現最好不過。（繪圖︰Mr Liu）

藉着主體與背景，簡單表達出水溶性木顏色與標準木顏色的分別。（繪圖︰Mr Liu）

以單色調概括表達雀鳥造型，再以自然線條作背景，帶出畫作偶然留點空間的新鮮感。（繪圖︰Mr Liu）

【明報專訊】上回談到草圖可分3個階段（https://bit.ly/31m3IJZ）。踏入第2階段的草圖，就是將第1階段的「rough layout」精煉起來，以達到更佳效果，可參考以下要點：

揀選合適layout 進一步發展

與成品比例相符：

草圖與成品在同一軸心之上，無論是放大或縮小，比例都維持不變。這樣能確保草圖內所有元素能按預算放到畫稿之上

一個起兩個止：

精煉是這階段的要點，要從眾多rough layout中揀選出合適的進一步發展，篩選時可考慮：

˙構想與個人能力是否相符：能否將構思悉數繪畫出來，小心盤算自己繪畫能力，切忌眼高手低

˙繪製時間預算：畫作預算製作時間與實際能投入的時間是否相符，特別是學生要應付繁忙的日常功課，還有各式補習和興趣班

˙資料蒐集：例如畫作中有跳芭蕾舞的小女孩，便要蒐集相關資料，好讓繪畫時更得心應手

若你的草圖是通過上述條件而產生，成品質素已有充分保障，接下來便是確切執行的決心！不要推卻明天，每日一小步，正是我持之以恆的繪畫之道。

文、繪圖︰Mr Liu

Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第306期]