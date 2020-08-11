客座隨筆：離婚勿讓孩子變斷線風箏

【明報專訊】一對夫婦離婚，對大人尚且會帶來震撼，對孩子影響就更大，不但會感到受傷害，擔心被遺棄，而且對未來的不確定會引致焦慮不安。阿謙很小的時候，就因父母離異而有一種非常受到傷害的感覺：「就是在兩三歲的時候，我已經感覺得到，在我知道了爸爸媽媽不在一起的時候，我就已經很不開心。」

在父母離婚初期，家裏很混亂，爸爸常常匆忙地找人幫助看管孩子。阿謙那時經常去不同人的家裏，覺得被拋來拋去，沒有安全感。「多人關心不是一個問題，但是如果有過多的人，把我在其中拋來拋去，我覺得這樣做行不通，我覺得自己無法思考……無法專心。」

常換照顧者 難建安全感

離婚後，有些家長會很快投入新戀情，這本是無可厚非，但假如父母的親密關係較為混亂，孩子也會跟着一起漂浮。例如父母今年是這一個伴侶，明年又是另外一個，孩子身邊經常轉換照顧者，便無法有效建立安全感。他們需要對未來的生活有所預計及預備，才不會產生焦慮，一如天文台的天氣報告，能幫助我們去郊外時有所預備，便不會因突然狂風驟雨而徬徨。

盡量保持原來生活模式

對於孩子來說，穩定的人、事和物，對建立安全感非常重要。人是指與孩子一起生活的人及照顧者，離婚夫婦盡可能協商由誰作為主要照顧者，這對孩子會較好。如果雙方都工作非常忙碌，交給爺爺嫲嫲照顧有時亦在所難免，最重要是不要經常換人，孩子須不斷適應，增加不安和焦慮感；事是指在離婚初期，孩子的生活不要有太多太大的變化，不要突然要孩子增加或減少活動，盡量保持原來的生活模式及習慣；物是指物件及地方，夫婦離婚後，其中一方便會搬離原本的婚姻居所，可以的話，盡量讓擁有撫養權的一方住在原來的居所，對孩子最好，盡量不要轉校，使孩子仍然有熟悉的教師、同學、學習模式及環境。

離婚必然會帶來生活各方面的轉變，若能將需要轉變的人、事和物減到最低，讓自己及孩子漂浮的心可以安定下來休養生息，對大家從離婚的傷害中復元非常重要。

文：傅丹梅（註冊社工、輔導員）

[Happy PaMa 教得樂 第306期]