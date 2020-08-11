家庭有教：家長做「媒介」 學習更得心應手

【明報專訊】「媒介學習」這個概念，由以色列心理學家Reuven Feuerstein首先提出。他認為學習都可以分為直接和媒介學習兩種。直接學習指孩子自己探索、自己汲取新知識和學習新技能；媒介學習則指孩子依賴另一個人作為媒介，令自己的學習更快捷、更有效。所以，如果家長懂得如何在日常生活中成為孩子的有效「媒介」，孩子學習就會更得心應手。Feuerstein介紹了12種媒介學習技巧，現在與大家分享其中4種：

五感探索 提問問題

1. 集中孩子的專注力：

家長可以將孩子的注意力集中在一件物件上，如：玩具、食物、圖畫等。家長可以把物件推近孩子前面、搖動物件，觀察孩子的反應直到孩子看着物件為止。

2. 命名物件，並與孩子一起通過五感探索：

家長可以運用表情（如：笑、誇張的面部表情﹚、動作（如：手舞足蹈）、言語（如：「這是一輛消防車﹗」）去帶動興奮的氣氛。幼兒階段的孩子特別喜歡用五感去探索，所以家長可以鼓勵孩子形容物件的顏色、搖動物件或按不同的按鈕看看會否發出聲音、描述物件的觸感和氣味等。

3. 提問問題，將物件與孩子的生活經驗連結起來：

家長與孩子在玩玩具消防車，可以通過提問，令孩子回想與消防車相關的個人經驗，例如：「你上次見到消防車在哪裏？發生了什麼事？你有什麼想法和感受？別人又有什麼想法和感受？」孩子回應提問時，可能只用單詞和不完整的句子（如：「有聲、驚」），家長可以鼓勵孩子再說多些，亦可以擴張孩子的句子（如：「紅色的消防車行駛時發出很大的嗚嗚聲，你心覺得有一點害怕！」）。

幫助孩子計劃如何使用物件

4. 示範物件用途：

家長可以為孩子示範運用物件的方法，亦可以提示孩子要注意的地方，讓孩子更容易掌握物件的特質。如：「車頂的位置可以拉出雲梯。要小心一點慢慢轉！若不然雲梯可能會被拉斷！」家長亦可以幫助孩子計劃如何使用物件。如：「現在消防車要去救人，哪裏有火警了？要救多少人？我們要帶什麼物資？」

我們邀請了一個家庭，示範以上4種媒介學習技巧，並剪輯於Take a SIP（Science Informed Parenting）家庭教育短片系列《媒介學習》中，大家切勿錯過啦！

影片連結：https://youtu.be/JRjE-BlPQUY

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

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[Happy PaMa 教得樂 第306期]