國際親子台：家長必看的 情緒穩定checklist

【明報專訊】第三波疫症來襲，不少家長跟我分享，孩子困在家一段時間了，大家都過得很不容易，孩子更多情緒失控，家長也倍感壓力。這段日子無論疫症、社會狀况、經濟、教育問題，全都令人處於低氣壓，大小人兒也被壓得喘不過氣來。參考了教育心理學家的建議，有4個向度，可幫助家長用來化為穩定孩子情緒的清單，讓我們趁此機會一同檢視。

即使被惹怒 依然能冷靜面對

1. 是否有地方，讓孩子感覺完全安全？

孩子出現「挑戰底線」的行為，很多時候是他感覺不舒服／不妥的結果。我們不用倒果為因，認為孩子「挑戰底線」是要讓我們不高興。若孩子長期有一個感覺安全的地方讓他好好待着，他自然有勇氣及信心表達心中所困擾、所疑惑的問題或情緒，毋須以失控的行為去換取關注或關係。孩子不是attention seeking（要博取注意）而是relationship seeking（希望有可依賴的關係）。

2. 家中環境是否平靜、生活常規是否可測？

家中會不會不時大吵大鬧？面對吵鬧中的孩子，我們是否以更歇斯底里的責罵來回應？不妨自我檢視，我們有沒有機會向孩子成功示範，如何調節自己的情緒呢？我們被激怒後如何回復平靜呢？若我們以身教示範，即使被惹怒，依然能深呼吸冷靜面對，那孩子便自然會學懂這個道理。另外，「可預測」是讓孩子平靜情緒的條件，不要小看「常規」的重要。

3. 有否花時間觀察孩子，並給予正面反應？

孩子在沒有作出失控行為時，我們有花時間陪伴他、鼓勵他及觀察他的成長嗎？若我們平日願意細心觀察小朋友的行為，就更能明白孩子做事的動機及原因。有沒有觀察過孩子發脾氣，通常在什麼情况下出現？ 是「轉場」太快未及適應？是太累沒有足夠的睡眠？是過了午飯時間還未用膳？觀察以外，不妨多做一步，在孩子行為正常不吵不鬧時，給予正面鼓勵，如此一來，孩子自然更樂意維持在平靜的狀態。

教導孩子面對情緒 而非逃避感受

4. 是否容許孩子表達不高興？

一味的泵氣入氣球內，終有一天會爆破；情緒也一樣，一味的壓抑，終有一天會爆發得不可收拾。容許孩子有不高興的時刻，接納他的情緒，教導他以不傷害別人的方式表達，才是讓氣球一直飛揚的方法。我們要努力的，是教導孩子如何面對情緒，而非逃避感受。唯有我們正面看待情緒，孩子才會懂得欣賞自己，才會在失控前已樂意面對及處理好情緒。

4個checklist 問題，你的答案中又有多少個「是」呢？

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第306期]