客座隨筆：投其所好 學「無用」知識

【明報專訊】每個家長都望子成龍，然而，我們在教育界近20年，卻經常聽到同工和家長們的抱怨。他們說孩子們只顧玩，不認真讀書，又或是把精力浪費在其他非學業相關的事情上。期望和現實之間，難道永遠存在一道不可跨越的鴻溝？如何才可以把家長的期望和小孩的興趣緊緊地連繫在一起？以下分享一個我們一家三口的例子。

還記得兒子就讀幼稚園中班的時候，坐在他旁邊的是兩個可愛的男孩，他們不約而同地都很喜歡恐龍，經常扮恐龍走路和嚎叫。漸漸地，我們的兒子也開始喜歡上恐龍。初時，他喜歡看書上的恐龍圖片，看有恐龍的動畫片或電影，穿上有恐龍圖案的衣服，到了後來，每每經過書店、文具店或時裝店，看見有關恐龍的書籍、有恐龍圖案的物件（例如牙刷／文具）等，他都會興高采烈地拉着我們去看、去了解。

恐龍為橋樑 育成閱讀自學習慣

漸漸地，兒子開始不止滿足於書上的恐龍圖片，他想知道更多恐龍的信息。他想知恐龍生活在什麼時代？什麼地方？牠們長相如何？平時吃什麼的？是群居還是喜歡獨處等等。面對兒子對恐龍強烈的興趣和求知的欲望，作為家長的當然全力支持。除了購買恐龍牙刷、恐龍印章外，我們還會給他購買林林總總的恐龍圖書、恐龍百科全書，也會特地到訪以恐龍作主題的公園和餐廳，看恐龍動畫電影。4歲的他所認識的中英文字有限，所以每晚我們都會抽空給他讀恐龍書上的字，一起閱讀恐龍的故事。

我們同意大部分時候，孩子自己所培養出來的興趣，未必與學術或他將來的就業有絕對而明顯的關聯，學校不會教、考試也不會考，令人感覺它們「沒用」。正如我們的兒子，雖然恐龍這興趣表面上「沒用」，但透過以這興趣作橋樑，便可以培養出兒子一些「有用」的知識、習慣和能力。

例如原本一本高於他程度的數學書，正因為喜歡恐龍的緣故，他可以很有耐心地跟我們一起看畢，一起將整本數學書的活動經歷一次，從而掌握了比同期小孩更豐富的學習內容；又例如當我們一起看恐龍卡通時，我們會提問節目裏每隻恐龍是什麼種類，提示並示範給兒子看，當面對有不懂的事情時，怎樣利用書本去找出答案，借此培養出他自學的能力和持續學習的良好習慣；同時間，我們又會藉着教授他朗讀不同恐龍英文名的時候，教授他英語發音的相關課題，例如我們會問兒子：「dinosaur和dice兩字都以di-作開始，你試試猜猜dice這字應該怎樣讀？」又例如triceratops和triangle兩字都以tri-作開始，這些字的意思有何相似之處？

久而久之，孩子現在每一朝早上醒來都會主動閱讀，而且比以前更勇於朗讀英語。無論他這興趣本來「有用」也好，「無用」也好，以結果來看已經不重要了。我們相信每個小孩都有自己的興趣和愛好，我們作為家長，需要做的好簡單，就是尊重他的愛好，在他背後支持、鼓勵他，分享他的喜悅，一起成長。

文：甲蟲爸媽

[Happy PaMa 教得樂 第306期]