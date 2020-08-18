《書是我的翅膀，帶我去世界》（網上圖片）

【明報專訊】◆《世界飲食文化小百科》

內容︰小朋友，你最愛吃什麼呢？美國牛排、日式料理、意大利薄餅？你又知不知道，其他國家的人，會吃些什麼呢？在冰天雪地的北極，愛斯基摩人會吃什麼？伊朗和埃及，他們的主食又是什麼？打開這本書，內裏介紹了46個國家，包括南北極的飲食文化、傳統菜餚，帶大家用眼睛去品嘗世界美食。

作者︰徐寶泫

繪者︰陳維霖、申東根

譯者︰曹玉絢

出版社︰聯經

◆《我會跟全世界打招呼》

內容︰Hello！你好！Bonjour！全世界究竟有多少種語言呢？這本書飛越了7大洲，加上配備由母語人士發音的專屬App，讓孩子不止用眼睛讀，還能用耳朵聽，藉聽和說的對話遊戲，帶小讀者環遊世界，跟世界各地的朋友打招呼！

作者︰班‧漢地考特

繪者︰肯納‧帕克

譯者︰邱喜麗

出版社︰水滴文化

◆《書是我的翅膀，帶我去世界》

內容︰新冠病毒全球肆虐，不少國家仍然採取「封關」或限制出入境措施，小朋友，是否恨不得有雙翅膀，可以穿州過省，自由飛翔呢？一隻住在圖書館的書蟲，牠跟你和我一樣，沒有翅膀，牠也曾經因為不能和朋友們一起飛翔玩耍而落寞，但是，小書蟲最終發現自己其實擁有一雙透明而美麗的特別翅膀，可以藉着書本，通往無邊無際的天空。小朋友，你想長出這雙「特別翅膀」嗎？

作者、繪者︰權載喜

譯者︰陳怡妡

出版社︰大穎文化

◆《搭火車旅行的秘密》

內容︰小小火車迷，趁着暑假，來一趟火車之旅吧！不過，登上這列火車前，記緊帶備電筒，因為我們要透過光源，才可看見駕駛員、機械技師、乘客……來吧！一起走進未知的世界探索，挖掘更多鐵道新知識。

作者︰凱倫‧布朗

繪者︰比‧強森

譯者︰朱恩伶

出版社︰維京

[Happy PaMa 教得樂 第307期]