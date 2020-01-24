本周FOCUS．採訪手記：當部署升小遇上疫情

【明報專訊】疫情嚴峻，估計新學年仍有一段時間無法面授上課。然而，升小選校、面試甄選等程序並不會因此停擺。計劃報考直資／私小的來屆K3學生，在沒有幼稚園各式各樣的模擬面試活動下，其實很大程度要靠家長「特訓」；但在未知是否仍然有實體面試下，家長就要有「幾手」準備，無論學校以哪種形式甄選學生，孩子都有機會突圍而出。下一期《HappyPaMa教得樂》便請來升學專家教路，準備投入這場升小遊戲的家長，一定不能錯過。

除了來屆K3學生的升學問題，20/21年度對於一班小學生肯定是一個不一樣的學年。以往這段時間，「Back to School」書包、文具、皮鞋、白鞋等優惠已經陸續推出，家長和孩子都滿心歡喜地選購開學用品，但今年卻完全感受不到這種氣氛。尚有不足兩星期便「開學」了，家長該如何協助子女收拾心情，並接受一種新的學習常態？我們將找來資深社工分享實用貼士，希望大人小朋友都有得着。

「營」媽分享加國育兒經

另外，我們又有新專欄作家加盟，她是遠在加拿大的劉立儀（Priscilla）。Priscilla是註冊營養師，從前在香港也算是傳媒之友，經常接受報章雜誌訪問，分享營養資訊。Priscilla也是一女之母，她將會在「營媽在加」的專欄，跟大家暢談加國的育兒模式、校園生活、慳家飲食文化等，對加拿大生活有興趣的家長，記得捧場了。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第307期]