家家有禮：未雨綢繆 預備充足口罩

【明報專訊】疫情反覆，雖然回校上課的日子仍未落實，但家長也需要為新學年未雨綢繆，讓孩子有充足的防疫產品，例如預備足夠的口罩。「Maskology 口罩．學」創辦人是兩名從事教育工作、土生土長的80後港爸——豆爸爸和洋爸爸，他們與其他家長一樣，希望能準備足夠的高質素口罩，令小朋友能安全舒適地活動及上學。

「Maskology 口罩．學」自設ISO14644-1 Class 8 無塵車間廠房，口罩防護規格為歐盟EN14683最高級別Type IIR、美國ASTM Level 1、BFE>99%、PFE>95%，通過細菌含量及耳帶拉力測試，鼻樑條更以塑膠取代市面上一般使用的鐵線製作。新一輪產品加入大家都喜愛的繽紛色彩，包括藍莓子（粉藍）、粉蜜桃（粉紅）、青蘋果（粉綠）、紫葡萄（粉紫）4種顏色，男女孩都會喜歡！顧客若使用與上次 （4月23日） 預售時相同的電郵地址登記取籌，更可獲全單連運費95折優惠。

■Maskology 口罩．學

售價：$135（50個/盒）

網站：www.maskology.com.hk

■送學童口罩

「Maskology 口罩．學」送出學童口罩予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額25個，每人可獲學童口罩1盒（50個，顏色隨機）。有興趣的讀者請於8月21日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出「Maskology 口罩．學」學童口罩新推出的其中一款顏色。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第307期]