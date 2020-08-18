讀樂樂：破解爸媽的語言藝術

【明報專訊】千萬不要讓孩子看這本書——《沒有為什麼：親子溝通翻譯手冊 破解爸媽的外星話》，因為，這書把父母說話的潛台詞、話中話、外星話和語言藝術等全都給翻譯過來了。父母所有招數，在這書中全都無所遁形。

得體理由婉拒孩子

第一招是附加條款。當孩子問「我可以看電視嗎？」、「我可以買這個玩具嗎？」，父母通常會答「讓我考慮一下」或附加一些額外條款，例如「30分鐘內完成功課便可看10分鐘電視了」、「考試5科90分以上便買這個玩具給你」，父母都不想狠下心腸拒絕，於是想一些得體的理由和方法暫時婉拒。

「假」問題 預設標準答案

第二招是預設答案。當父母問「你午餐想吃什麼？」，如果孩子說想吃炸薯條，父母通常會說「吃蔬菜較有益健康」；當父母問「你想穿哪件衣服？」，孩子選定了後父母又會反問「你確定要穿這件嗎？」；當父母問「你長大後想做什麼？」，父母期望從你口中說出的答案是醫生、律師和科學家，而不是刺青藝術家、滑板好手和怪物畫家。其實，父母的提問都是「假」問題、「偽」諮詢，他們心目中早已預設標準答案了。

第三招是乾坤大挪移。當孩子問及一些「尷尬」或難以招架的問題，例如「寶寶從哪裏來？」、「同性戀是什麼？」，媽媽會叫你問爸爸，爸爸又會請你問媽媽，使出一招乾坤大挪移，把你的提問推來推去。好奇的孩子整天都在問「為什麼」，例如「為什麼不可吃冰淇淋？」、「為什麼不可在雨中玩耍？」、「為什麼要早睡早起？」等等，失去耐性的父母通常會霸氣地拋出一句：「沒有為什麼！」使出這一招是要盡快終止問答，叫孩子知難而退。

大人應付孩子的伎倆確實千變萬化、層出不窮，但大人們模棱兩可的答案只會令孩子摸不着頭腦、無所適從。大人們何不把內心答案如實相告，並加以解釋，同時平心靜氣地傾聽孩子的想法？孩子的心思縝密，你的說話哪些是真心誠意，哪些是敷衍託詞，根本不難分辨，相信他們都會記於心中。

聽說過有些小孩喜歡與智能電話的語音助手Siri聊天說話，他們寧願與機器說話，都不願跟身邊的父母溝通，想必他們已厭倦父母「沒有為什麼」一類的回應。縱然不是每個父母都是出口成文的演說家，不是每個父母都能動之以情、說之以理，但至少應比Siri吸引吧！

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文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第307期]