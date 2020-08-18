名人親子：百變爸爸阮德鏘 為小「懂事長」拼出路

Ciwi出道時有江若琳師妹之稱，拍過廣告和電影。Johnson指太太是其管家，負責戲曲製作和財政，每逢Johnson有粵劇演出，她便擔任其「衣箱」，不過照顧家庭之餘，她仍熱中於工作，現在除了在香港電台報道普通話新聞，間中也有參與廣告演出。（林靄怡攝）

【明報專訊】一場疫情，令不少人的生活經歷許多變化，即使在娛樂圈「百足咁多爪」的阮德鏘（Johnson），原本每年過百場的粵劇演出大部分亦取消，又因隔離問題被迫放棄到內地拍攝劇集，甚至電台主持工作亦因疫情有所改動。幸而得到太太支持，兩歲的女兒亦成為了他的動力來源，努力另闢出路，Johnson現與朋友合作營運本地口罩廠，從檢測到送貨均落手落腳參與，放下身段重新學習。

文：顏燕雯

Johnson笑言自己一年打18份工，數字上是誇張一點，但的確樣樣都想試。生於粵劇世家的Johnson，自小隨父母阮兆輝和尹飛燕在戲行裏打滾，曾到過北京學京劇，之後又在TVB讀藝員訓練班，演過幾齣電視劇和擔任司儀工作。及後他拍了李安的電影，輾轉又拍了一些內地劇集、演出本地舞台劇和電影，還身兼香港電台及網台節目主持，總之就永遠停不下來。

接手口罩廠 重頭做起

2018年，Johnson和曾任模特兒的太太林司敏（Ciwi）結婚並誕下女兒婧恆，疫情來到前，一家三口剛搬到新界的複式住宅，屋外有圍牆，自成一角，足不出戶便可避疫。後來，剛巧有朋友主理的口罩廠遇到一些技術上問題，無奈準備結業，Johnson為了幫助這個失落的朋友，親身到廠房視察了解，覺得可以和他合作重頭做起。於是，由尋找美國、台灣材料開始，到上課學習廠房認證標準、口罩不同級別的認證，全部都是無薪水之下親力親為。「這對我來說是新挑戰，原意只是為了幫朋友，也希望幫到四出尋找口罩的朋友，這不是為了賺錢，因為根本賺不到多少，還動員全家人：太太負責管數，舅仔負責執貨，用自己的私人座駕運送口罩給訂購了的朋友，因為很多都是長輩，也有爸媽的戲迷。」

Johnson說自己從來沒什麼人生大計劃，隨遇而安是他的格言。可是，太太是個做事很有計劃的人，加上母親開始退休，漸漸地影響了他的生活態度。「我覺得自己是一個浪子，從沒想過要生孩子，這個女，是為我媽而生的，你知道她這年紀，身邊朋友都弄孫為樂，我姊姊雖然有兒女，但那始終是外孫，所以我才和太太決定要小朋友。」他說自己的愛好很奢侈，愛車、黑膠唱片和茶葉，是「敗家」，所以女兒出生後難免感到有點壓力，幸好太太是個「管家」，一凹一凸互補長短。

不讓女兒當公主

女兒的誕生，為一家人帶來不少歡樂，Johnson和Ciwi都以她快樂成長為宗旨。雖然這個孩子一出生已經萬千寵愛在一身，有多個契媽契爺愛惜，玩具從不缺，但夫婦二人異口同聲表示不會當她公主一般寵，「我和太太在嚴厲的家庭下長大，我爸是個很嚴肅、嚴格的人，尤其對於粵劇演出方面，非常嚴謹。以前做戲，我會聽到他稱讚別人演出很好、很感動，但從沒聽到他讚我一句好。有一次我覺得自己演得不錯，怎料他走來對我說：我都不知道你在做什麼！令我很失落。有個前輩跟我說，他沒有鬧你，即是不錯了呀！」他說以前和父親關係不算很好，但有了女兒後，他訂下了規例，就是要「四大長老」每月都跟孫女飲一次茶，自此和父親的關係也好了很多。

小小婧恆性格跟媽媽和嫲嫲一樣硬朗，既不矯揉造作，亦很懂事，小時候跟爸爸到片場，一看到紅燈亮了，便知道不能吵鬧。「她試過跟我到做神功戲的地方，你知道那裏有多熱，她坐在嬰兒車裏熱得滿臉是汗，仍不扭計，就那樣大汗淋漓地睡。」知道爸爸工作回來累了，又會走過去用手拍拍他，難怪Johnson匿稱她為「懂事長」，因為她實在是個懂事的小女生！

[Happy PaMa 教得樂 第307期]